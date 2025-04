Officiel : Celtics – Magic au premier tour des Playoffs NBA !

Après une victoire acquise plutôt aisément face à des Hawks qui n’ont pas tenu la marée du match, le Magic valide sa qualification en Playoffs. La bande de Paolo Banchero affrontera les Celtics au premier tour des Playoffs… une affiche presque asymétrique tant les deux formations sont à un monde d’écart en termes de jeu.

Le Magic sauve les meubles et se qualifie en Playoffs, c’est une bonne chose. Franz Wagner et Paolo Banchero vont pouvoir prendre la lumière du printemps et montrer ce dont ils sont capables, avec leur équipe, face à l’ogre que représente Boston. Qualification pour la postseason acquise au terme d’un match globalement très maîtrisé par Orlando, qui n’a jamais vraiment laissé à Atlanta l’opportunité de prendre l’ascendant au score et dans le jeu.

La série commencera dimanche, étant donné que les équipes déjà qualifiées depuis dimanche (3e à 6e place) joueront en priorité ce samedi. Faut-il attendre quelque chose du Magic ? Non, sans doute pas, en toute objectivité. Comme dirait Dewey, on sera sans doute déçu même en ne s’attendant a rien. Les gars de Floride doivent jouer à fond, tenter de faire vaciller leurs adversaires. Et quoi qu’il arrive, se dire qu’il n’y a pas de regrets à l’heure des vacances.

Atlanta affrontera donc le vainqueur du match entre Chicago et Miami ce vendredi, pour tenter d’aller en Playoffs et jouer les Cavs au 1er tour.

La preview de la rédaction, les pronos, la discussion d’Alex et Bastien dans les poufs… tout arrivera très vite sur TrashTalk, restez connectés.