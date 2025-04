Ça y est ! Les Playoffs pointent enfin le bout de leur nez, et avec eux, le retour des confrontations bien rugueuses. C’est en tout cas ce qu’on attend de cette série de premier tour entre Knicks et Pistons. Un favori clair face à une équipe sans aucune expérience, mais n’y a-t-il pas assez de place pour créer la surprise ?

Confrontations en saison régulière :

1er novembre : Pistons – Knicks , 98-128

, 98-128 7 décembre : Knicks – Pistons , 111-120

, 111-120 13 janvier : Knicks – Pistons , 119-124

, 119-124 10 avril : Pistons – Knicks, 115-106

La logique était respectée en début de saison. New York avait écrasé de 30 points des Pistons qui venaient de perdre quatre de leur cinq premiers matchs. Mais ça c’était avant que Cade Cunningham et compagnie décident de devenir la darling de la saison, passant de 14 victoires l’année passée, à une qualification directe en Playoffs aujourd’hui grâce à une sixième place bien méritée. Résultat, les Knicks ne prendront plus un match face à ces “Bad Boys” new gen. Trois victoires pour les hommes du Michigan, à chaque fois dans des matchs serrés qui se jouent à moins de 10 points d’écart. Il y a encore quelques jours, les deux s’affrontaient une dernière fois. Toujours avantage Detroit, grâce à une énorme perf du leader Cade Cunningham (36 points, 2 rebonds, 8 passes décisives, à 67% au tir).

Tout de suite, ce qui devait être une balade de santé pour les New-yorkais… semble finalement plus compliqué que prévu. D’autant plus que la dynamique dans la Big Apple n’est pas des plus positives. On pouvait penser que le retour de Jalen Brunson allait permettre de faire respirer son équipe, mais il n’en est rien. 3 défaites et une seule petite victoire contre les Suns vacanciers. Alors oui les trois défaites sont contre les Cavs (sans Mitchell, Jerome et Hunter), les Celtics en overtime… et les Pistons. Mais quand même, ça grimace fort actuellement au Garden. Heureusement pour eux, la dynamique des Pistons n’est pas non plus enivrante. Cinq défaites sur les sept derniers matchs pour Bickerstaff et ses troupes. Dommage car la cinquième place des Bucks était vraiment à portée de main. Pas de grosse dynamique donc d’un côté comme de l’autre, et même si les Knicks restent les favoris face à une équipe qui va découvrir la postseason, les trois défaites encaissées dont deux à la maison contre ces jeunes affamés interrogent.

Les Pistons peuvent-ils créer l’upset face à cet énorme effectif des Knicks ?

Avant le début de saison, beaucoup voyaient les Knicks arriver plus haut dans les standings de l’Est. Une troisième place ça reste énorme évidemment, mais dans le contenu, on a parfois eu du mal à véritablement cerner le plein potentiel de cet effectif pourtant bien rempli avec l’ajout de Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns. Preuve étant que, contre le top 3 de la ligue (Thunder, Cavs, Celtics), New York totalise ZÉRO victoires. À l’inverse, Detroit était projeté bien plus bas. En même temps quand tu termines à 14 victoires la saison d’avant en battant un record de défaites consécutives, difficile d’imaginer une qualif en Playoffs à peine un an après.

Deux situations complètement opposées qui vont se croiser au premier tour, mais pour les Pistons il va falloir se glisser dans le moindre petit trou pour espérer avoir une chance. Il est vrai que le bilan de 3-1 en saison régulière peut être motif d’espoir, mais n’oublions pas que par exemple, les Suns avaient battu les Wolves 3-0 en régulière l’année passée. Le reste on s’en souvient tous, 4-0 dans la bouche de Phoenix au premier tour et des vacances anticipées pour Booker et Durant.

Pas de quoi s’affoler pour les Knicks, eux qui ont déjà connu l’odeur des Playoffs, et qui vont en plus ça, affronter une équipe qui n’a fait qu’en rêver ces dernières années. En revanche il faudra quand même surveiller les rotations de Tom Thibodeau. S’il y a bien une chose qui pourrait permettre aux Pistons de créer la surprise, c’est la blessure d’un joueur majeur côté new-yorkais. On ne l’espère pas, mais c’est évidemment déjà arrivé, et si Thibs ne s’adapte pas ne serait-ce qu’un minimum, ça pourrait encore coûter très cher à son équipe. Allez Tom, un peu de Pacôme Dadiet pour faire souffler tes ailiers, ça coûte rien.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1, nuit de samedi 19 avril au dimanche 20 avril à 0h

