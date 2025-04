Les Knicks affrontent les Pistons pour une série de Playoffs à l’ancienne. Les troisièmes de conférence contre les sixièmes, plus d’expérience à New York mais une match-up peut-être pas si déséquilibrée au final. Qu’en pense l’équipe de rédac ? C’est juste en dessous. Et vous, vous en pensez quoi ?

Nico M.

Knicks vs Pistons, une série bien intrigante quand on sait que Detroit – grosse surprise de la saison – a battu New York trois fois en quatre matchs lors de la saison régulière, avec à chaque fois un immense Cade Cunningham. Ce dernier va disputer ses premiers Playoffs et pourrait bien faire du Madison Square Garden son jardin. De plus, les Pistons sont typiquement le genre d’équipe qui ne baissera pas les yeux devant les Knicks. Ils vont leur rentrer dans le lard, parfois en flirtant avec les limites (coucou Isaiah Stewart et Ron Holland). Cela promet une série accrochée voire bien tendue comme on aime, au terme de laquelle New York devrait quand même ressortir gagnant. Les Knicks ont plus de talent, plus d’expérience, et un potentiel offensif bien supérieur aux Pistons (à condition que Jalen Brunson soit en forme), sans oublier l’avantage du terrain. Cela devrait suffire pour passer mais pas sans transpirer. Knicks 4, Pistons 2.

Giovanni

Une bonne grosse série qui sent la poudre, la testostérone, le manque de neurones parfois mais on adore. Qui sera le premier à se manger une patate de forain par Isaiah Stewart ? Tom Thibodeau fera t-il jouer ses titulaires 48 minutes par match ? Plus sérieusement voilà la série qui me chauffe le plus à l’Est, parce que ça sent les années 90 et que je suis un vieux. Trop hâte de voir si l’insolence des Pistons peut venir gêner les Knicks sur cette série… mais perso j’en doute un peu et je vois Cade and co. un peu court cette année. Si le roster de New York tient debout c’est 4-1 voire 4-2 à l’envie, avec des matchs relativement serrés mais sans pour autant sentir les Knicks vraiment en danger. Les Pistons ont déjà réussi leur saison, pas les Knicks, la pression est à New York mais ça part sur un, allez… Knicks 4, Pistons 2.

Nico V.

S’il y a bien une équipe que je n’aimerais pas croiser au premier tour des Playoffs, c’est bien les Knicks. Reposés après une semaine off, prêts à jouer à 7 et à envoyer 46 minutes par match sans encore en subir les effets. New York au premier tour, c’est un peu ce verre de Smecta plein, rempli par votre mère quand vous avez la gastro. Elle sait que c’est imbuvable, mais elle met quand même de l’eau jusqu’au bord. Les Pistons vont commencer à le boire puis retourner aux WC avant la fin pour lui faire faire l’aller-retour buccal, les Celtics se donneront du courage en demi-finale et termineront les quelques gorgées restantes, se disant qu’en fait, c’est pas si mauvais et qu’il y a même un petit goût d’orange. Knicks 4, Pistons 1.

Robin

Cade Cunningham m’a toujours phonétiquement fait penser à Jude Bellingham. Mais ce n’est pas à cause de la fin de leurs prénoms et noms de famille que je discerne De Gham de niveau entre eux et leurs adversaires du moment. C’est bien d’être longiligne, élégant, à l’aise avec une balle à la main ou au pied, mais lorsqu’un grain de Rice se met dans la machine, souvent on en ressort plein de Payne. Arsenal a envoyé le 3-0, alors allons au bout de la ressemblance en gardant l’écart de score. Knicks 4, Pistons 1.

Timéo

De la bonne grosse bataille de tranchée, à base de coups de coude dans les côtes sur chaque rebond, je me régale d’avance. Pourtant le favori est clair et je ne vais pas inventer un upset, les Knicks devraient remporter cette série assez tranquillement. La seule interrogation réside dans la capacité de cet effectif à rester en bonne santé, ou plutôt la capacité de Thibodeau à préserver ses pauvres joueurs. Allez Tom juste un peu de Pacôme Dadiet sur le parquet et tout est pardonné. Côté Pistons, peu importe l’issue, on peut relever la tête avec un smile jusqu’aux oreilles, tant leur saison est déjà une réussite énorme. Ici on voit bien un scénario un peu comme le Cavs – Pistons de 2016, un score sévère dans la série, mais une équipe de Detroit qui se bat à chaque match et qui n’est jamais très loin. Knicks 4, Pistons 1.

Alex T

Oh la belle série qui nous attend, une série qui sent bon le jeu physique des 90’s entre deux équipes pleines de cols bleus et qui aiment bien jouer des coudes, pas vrai Isaiah Stewart ? Avantage New York pour l’expérience et le talent à disposition mais les Pistons vont jouer sans pression et avec le culot qu’ils ont montré cette saison. Bien hâte de voir les débuts en Playoffs de Cade Cunningham, une scène sur laquelle il devrait se régaler. Je vois Detroit pousser New York dans ses retranchements au début mais finalement une logique respectée sur la durée. Knicks 4, Pistons 2.

Clément

Deux publics à l’ancienne, deux franchises qui défendent, des soldats et des combattants UFC de chaque côté. Ça promet pour les amateurs de castagne qui se retrouvent dans des hangars sordides pour s’envoyer des coups de tête sur du hard rock. Toutefois, allons droit au but : je suis désolé pour les Pistons, mais vous tombez sur les Knicks au moment où ils feront encore illusion tant que leurs titulaires ne sont pas cramés. Je vois les copains de Cade en prendre un pour la forme mais c’est à peu près tout. New York est bien mieux armé et le manque d’expérience à 8 Mile risque d’être criant pour cette année. On leur souhaite que ça serve de base pour le futur mais pour cette fois, la guerre de franchises estampillées nineties ira à l’avantage des joueurs de la Big Apple. Knicks 4, Pistons 1