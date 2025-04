Absent des terrains depuis le 18 mars suite à la détection d’un caillot sanguin, Damian Lillard ratera sans surprise le début des Playoffs ce week-end. La question est de savoir s’il reviendra ou non à un moment donné.

On s’y attendait, c’est désormais confirmé.

D’après l’insider Shams Charania (ESPN), Damian Lillard est forfait pour le premier match de la série Pacers – Bucks prévu ce samedi (19h heure française) à Indianapolis.

Néanmoins, tout n’est pas noir pour les fans de Milwaukee, Shams ajoutant que Lillard avance bien dans sa rééducation et espère toujours revenir pour les Playoffs. L’optimisme démontré en mars dernier concernant un retour de Dame cette saison est en effet toujours là. Le sniper des Bucks semble donc engagé dans une course contre-la-montre même si au final, aucun risque ne sera pris.

Sans grande surprise, pas de Damian Lillard pour le début des Playoffs ce week-end. 😞😞

Les Bucks espèrent quand même un retour au cours des Playoffs, on croise les doigts ! https://t.co/uvLxeUswoc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2025

Si Damian Lillard espère rejouer à un moment donné en Playoffs, pas sûr que les Bucks soient capables de tenir la distance contre les Pacers au premier tour.

Giannis Antetokounmpo est certes énorme, en particulier depuis le forfait de Dame, mais Indiana semble bien plus solide collectivement. Tyrese Haliburton et ses copains sont logiquement favoris dans une série qui pourrait se terminer en six matchs, voire cinq. Kevin Porter Jr. et même Ryan Rollins peuvent-ils step-up sur le backcourt pour compenser l’absence de Lillard ?

Il le faudra si Milwaukee veut retrouver Dame Time à temps.

Source texte : Shams Charania