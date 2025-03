Comme Victor Wembanyama, Damian Lillard doit rester sur la touche suite à la détection d’un caillot sanguin. Mais contrairement à Wemby, il existerait un scénario dans lequel Dame D.O.L.L.A. rejoue au basket cette saison.

Si l’on en croit les insiders de The Athletic Sam Amick et Eric Nehm, qui se basent sur une source de la ligue, il y aurait en effet un vent d’optimisme concernant un potentiel retour de Damian Lillard cette saison.

Le caillot sanguin a été détecté rapidement et le meneur a pu tout de suite commencer son traitement, ce qui favorise une rééducation rapide selon le manager des Bucks Jon Horst. “Les médecins ont indiqué qu’il était très peu probable que cette situation se reproduise” a ajouté le GM.

League source says there is a great deal of optimism that Damian Lillard will return this season from the deep vein thrombosis in his right calf.

Optimisme réel ou stratégie de communication pour rassurer les fans après ce coup dur ?

L’avenir nous le dira mais permettez-nous d’avoir des doutes sur le retour de Damian Lillard. Certes, on n’est pas médecin et chaque cas est différent, mais la détection d’un caillot sanguin est habituellement synonyme de plusieurs mois d’absence : Victor Wembanyama, Ausar Thompson, Brandon Ingram, Chris Bosh, Christian Koloko, tous ces joueurs ont ou doivent faire un séjour prolongé à l’infirmerie pour soigner ce souci de santé à prendre très au sérieux. Ceux qui ont pu revenir sur les parquets depuis ont aussi dû recevoir l’autorisation du NBA’s Fitness Panel avant de pouvoir rejouer.

Il reste aujourd’hui deux semaines et demie de compétition en saison régulière, avant le début des Playoffs le 19 avril. Autant dire que ça va arriver vite. On a un peu de mal à imaginer Damian Lillard revenir comme si de rien n’était, surtout quand on connaît l’intensité de la postseason.

Si vous voulez notre avis, il y a plus de chances que Giannis Antetokounmpo doive faire cavalier seul lors des semaines à venir…

