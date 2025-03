Les Kings en chute libre, attention à ne pas finir à la place du con

En perdant cette nuit face au Thunder, les Kings ont enregistré une 4ème défaite de rang et même une 8ème sur les 10 derniers matchs. Une dynamique très mauvaise qui pourrait coûter cher à Sacramento. Et si les rois de Californie perdaient leur ticket pour le Play-in dans la dernière ligne droite ?

Pendant un moment, on a cru que le dernier ticket pour le Play-in Tournament à l’Ouest allait se jouer entre des Mavs à l’agonie et des Suns toujours aussi irréguliers, avec éventuellement les Blazers en embuscade. Sauf que ce mois de mars a offert son lot de rebondissements et ajouté une équipe à l’équation : les Kings.

Toujours sur courant alternatif, Sacramento s’est mis dans la mouise. Alors que l’équipe semblait enfin tourner avec un Zach LaVine bien intégré (5 victoires en 6 matchs entre fin février et début mars), les Kings sont vite redescendus de leur nuage. Les multiples blessures de Domantas Sabonis (désormais revenu) n’ont évidemment pas aidé mais Sacramento a perdu 8 de ses 10 derniers matchs. De quoi se mettre en danger puisque l’écart avec la doublette Suns – Mavs est désormais infime. (égalité avec Phoenix, moins d’un match d’avance sur Dallas).

Pire encore, les rivaux ont enregistré des bonnes nouvelles récemment. Les Mavs ont récupéré Anthony Davis et la paire Gafford – Lively est également proche du retour. De quoi imaginer Dallas retrouver des couleurs sur la dernière dizaine de matchs. Phoenix, de son côté, en est à 4 victoires de rang, avec des leaders en forme et des efforts défensifs de la part des jeunes cactus.

Outre la mauvaise dynamique des Kings, le calendrier à venir n’est pas non plus très réjouissant. Sur les 10 derniers matchs à disputer pour Sacramento, 6 sont à l’extérieur et seuls les Wizards et les Hornets ont des têtes de proies faciles. Pour le reste ? Les Cavs, les Nuggets, les Pacers, les Clippers, les Pistons, le Magic, les Blazers et un match qui pourrait coûter cher face aux Suns, lors de la toute dernière journée.

La bonne nouvelle pour les hommes en violet c’est que les Suns ont eux un calendrier titanesque pour terminer, le plus difficile parmi les 30 franchises. Reste que le finish devrait se jouer à pas grand chose entre ces trois équipes et là aussi c’est plutôt positif pour Sactown car les Kings ont le tie breaker face aux Mavs et ils ont gagné 2 des 3 matchs face aux Suns cette saison.

La question : qui finira à la place du con ?