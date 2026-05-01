Philly devait l’emporter face à son public pour rester en vie dans ce premier tour de Playoffs, et c’est désormais chose faite ! Les Sixers ont fait tomber Boston dans cette sixième manche. Vous savez ce que ça veut dire… On aura le droit à un Game 7 !

Les Celtics ont tenté de résister à la folie des locaux, tentative qui n’a pu durer qu’une mi-temps avant que les C’s ne cèdent complètement face à l’énergie de la ville de l’Amour Fraternel.

Jaylen Brown a été en grande difficulté tout au long de la rencontre avec ses 18 points à 7 sur 17 au tir (les 5 balles perdues font très mal), pendant que l’autre Jay, lui, a été gêné par son mollet dans le 3ème quart. Tatum est carrément rentré aux vestiaires, avant de revenir sur le banc des siens pour y finir la rencontre, mais rien de grave selon Joe Mazzulla.

Joe Mazzulla said Jayson Tatum DID NOT get hurt.

–@CLNSMedia | Q: @RealBobManning pic.twitter.com/Wcxt871yXD

— Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) May 1, 2026

Côté Sixers en revanche, l’heure est au sourire. Menés 3-1 il y a quelques jours, voilà qu’avec cette victoire Philly arrache un Game 7 jusque-là inespéré. Et pour ça, toute la ville peut remercier Tyrese Maxey !

30 pions, 5 passes, 2 interceptions à 11 sur 22 au tir, du très très bon. Et parfaitement suppléé par le duo de vétérans Joel Embiid/Paul George, respectivement auteurs de 19 et 23 points. Jojo nous a d’ailleurs gratifié d’une merveille de passe dans le dos !

Joel « Magic » Embiid 🪄✨🪄 pic.twitter.com/1VoRoIIm25

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2026

Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche, à 1h30, pour un Game 7 immanquable !