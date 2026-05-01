Dans un match à sens unique, les Knicks ont complètement annihilé Atlanta ! Des records à gogo, un écart final presque historique, cocktail parfait pour faire passer New York au prochain tour… et pour envoyer les Faucons vers Cancun.

Lorsque Nickeil Alexander-Walker a inscrit un 3-points pour porter un run des siens à 9-0, la planète basket était à des années-lumières de se douter que ce qui allait suivre tiendrait plus du film pour adulte que d’un match de Playoffs NBA.

Run de 35-6 pour finir le premier quart, avant d’infliger aux Faucons un sublimissime 43-21 dans le deuxième. Les Knicks ont EXPLOSÉ les Faucons en à peine une mi-temps. Résultat : 83-36 mi-temps pour New York. 47 points d’avance après 24 minutes de jeu, record all-time pour un match de Playoffs… Et si seulement c’était le seul record !

Petite liste des records qu’ont fait tomber les Knicks sur ce Game 6 :

– Plus gros lead de l’histoire à la mi-temps d’un match de Playoffs (47 points)

– Plus gros écart de l’histoire tenu PENDANT un match de Playoffs (+61 au début du 3ème quart)

– Le plus de points inscrits dans… pic.twitter.com/JTGfUOEJgN

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Parce qu’en début de deuxième mi-temps, les hommes de Mike Brown ne se sont pas arrêtés. Au point d’atteindre une avance de 61 pions après avoir joué 3 minutes dans le troisième quart, avance qu’aucune équipe n’avait tenu jusque-là dans l’histoire de la post-season.

Vous l’aurez compris, ce Game 6 était une telle démolition qu’il est difficile d’en tirer quoi que ce soit d’autre que le résultat. On retiendra tout de même la magnifique performance individuelle d’OG Anunoby. 29 points, 7 rebonds et 4 interceptions à 11 sur 14 au tir en 27 minutes de jeu. Très solide à l’image de son collectif, on aurait aussi pu évoquer les 24 pions de Mikal Bridges, ou encore le triple-double avec un seul tir marqué dans le jeu de Karl-Anthony Towns (12-11-10).

La première mi-temps HISTORIQUE des Knicks pour ENTERRER Atlanta en image 📹 pic.twitter.com/jnlZpcaRrb

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Malheureusement, si une équipe a été si glorieuse c’est que l’autre n’a été que l’ombre d’elle-même. Les Hawks finissent leur saison de la plus horrible des manières sur une humiliation historique. Les pertes de balle en début de rencontre (8 sur le premier quart) ont tué le match des Faucons, avant que Dyson Daniels ne se fasse exclure suite à une bagarre provoquée avec Mitchell Robinson, lui aussi exclu (mais bon, y avait déjà 50 points d’écart…). Triste fin pour la sensation de la deuxième partie de saison !

Ça fait donc 4-2 sur la série pour les Knicks qui passent au prochain tour. Plus qu’à savoir qui des Celtics ou des Sixers seront leurs adversaires !