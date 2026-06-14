Faisant partie des joueurs confirmés des Spurs, De’Aaron Fox était censé montrer la voie pendant les Playoffs. Au lieu de ça, il est complètement passé au travers de ses Finales, pendant qu’un certain Dylan Harper cartonnait en sortie de banc. De quoi se poser des questions sur l’avenir du Renard à San Antonio.

12,8 points de moyenne, 3 rebonds, 6 passes, à 34% au tir dont 25% à 3-points.

Ce sont les stats de De’Aaron Fox sur les Finales NBA 2026. Des chiffres indignes d’un meneur All-Star de 28 ans. Indignes d’un joueur élu Clutch Player de l’Année en 2023. Indignes d’un joueur sur le point d’entamer un contrat de 229 millions de dollars sur quatre ans la saison prochaine. Certes, Fox n’était pas à 100% sur ces Playoffs, limité par un bobo à la cheville à partir des demi-finales de conférence. Mais on est sur une telle disasterclass que son statut à San Antonio se retrouve tout d’un coup fragilisé.

Impossible d’oublier sa grosse boulette dans les dernières secondes du Game 4, quand il a tenté un lay-up à +1 au lieu de garder la balle et conclure sur la ligne des lancers-francs. On connaît la suite. Impossible aussi de passer outre son match catastrophique d’hier soir (7 points à 3/15 au tir, 1/8 à 3-points), où il a encore enchaîné les choix désastreux pour précipiter la chute des Spurs. Mais surtout, impossible d’oublier que dans le même temps, un rookie du nom de Dylan Harper a éclaboussé les Finales de son talent. Et c’est spécifiquement pour cette dernière raison qu’on s’interroge sur le futur rôle de Fox et même son avenir chez les Spurs.

13 points de moyenne

34% au tir

20% à trois points

Pas seul responsable de la défaite, mais une finale NBA 2026 qui va coller à la peau de De’Aaron Fox. pic.twitter.com/3UHA53d38b

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2026

Dylan Harper, un jeune phénomène qui pousse fort

Juste après le Game 5 de la nuit dernière, le joueur des Spurs Devin Vassell a lâché une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir.

« On savait tous qu’il avait du talent, mais je ne sais pas si quelqu’un, à part lui-même, se rendait compte à quel point il était doué. Il était frustré par son temps de jeu et les différents rôles qu’on lui confiait, mais au moment où on avait le plus besoin de lui, il a su se montrer à la hauteur… «

La phrase à retenir : « Il était frustré par son temps de jeu et les différents rôles qu’on lui confiait. »

À relire : Dylan Harper laissé sur le banc dans le money-time, allô Mitch Johnson ?!

Numéro 2 de la Draft 2025, Dylan Harper a réalisé une magnifique saison rookie en sortie de banc (NBA All-Rookie First Team), contribuant à l’ascension spectaculaire des Spurs vers les sommets de l’Ouest. En Playoffs ? Harper était l’un des meilleurs « Sixième Homme » NBA, tout en montrant qu’il pouvait être beaucoup plus quand Fox était absent ou très limité par sa blessure. On se souvient de son Game 1 exceptionnel à Oklahoma City, de sa fin de série face au Thunder, et puis il y a eu ces Finales NBA où il était tout simplement le deuxième meilleur joueur des Spurs (18 points, 6,4 rebonds, 3 passes à 49,3% au tir).

Comme un symbole : pendant que De’Aaron Fox passait complètement au travers au Game 5 hier, c’est Dylan Harper – 25 points – qui a été à deux doigts (et un lay-up) de sauver la saison des Spurs.

Harper frustré par son temps de jeu cette saison ?

Il a réalisé une superbe campagne rookie en sortie de banc et a montré en Finales NBA qu’il méritait un rôle plus grand aux Spurs.

Hâte de voir comment les Spurs vont gérer la dynamique entre lui et De’Aaron Fox la saison… https://t.co/xgXx9k96Uk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2026

Tout ça pour dire que Dylan Harper est trop talentueux, trop fort, trop mature pour rester dans un rôle de remplaçant la saison prochaine. Et il n’en pense pas moins. Harper ne sera plus rookie, il n’a plus à prouver sa capacité à briller dans les grands moments, et a confirmé que son statut de numéro 2 de Draft était pleinement justifié.

Ce gars-là n’est pas seulement un pilier du présent et de l’avenir des Spurs. Il a le potentiel pour devenir l’un des cinq meilleurs arrières NBA. Point barre.

Les Spurs bloqués avec De’Aaron Fox ?

Avec Dylan Harper (20 ans) dans les starting-blocks et Stephon Castle (21 ans) qui s’est transformé en lieutenant attitré de Victor Wembanyama cette saison, les Spurs savent sur qui construire. Mais il n’y a que deux places de titulaire sur le backcourt et De’Aaron Fox donne l’impression d’être le « gars en trop ».

Cette année, la présence du Renard a incontestablement aidé le duo Harper – Castle à progresser, et le bel équilibre trouvé au sein de la triplette – sur le terrain comme en dehors – était l’une des raisons du magnifique succès des Spurs. Il y a aussi eu des moments où Fox a su prendre le leadership, notamment en début de saison quand Wemby était à l’infirmerie. Sauf que la dynamique a bien changé depuis. Notamment concernant Dylan Harper. Et si le coach Mitch Johnson a fait confiance à son meneur vétéran jusqu’au bout (à tort), cela semble difficile de repartir dans les mêmes dispositions que cette saison.

De’Aaron Fox says he wants to continue to grow individually and with the Spurs.

(🎥 via: @TravisRecek) pic.twitter.com/jGeOfSL6Fw

— SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) June 14, 2026

Du coup, c’est quoi la suite avec De’Aaron Fox ?

Un transfert dès cet été ? Bon courage pour trouver un bon deal contre un joueur qui reste sur une série catastrophique et qui entame un contrat exorbitant de 229 millions de dollars sur quatre ans. Surtout avec une Draft 2026 remplie de jeunes guards talentueux. De plus, ce n’est pas vraiment dans l’ADN des Spurs de prendre des décisions drastiques, surtout après une qualification surprise en Finales NBA.

Mettre De’Aaron Fox sur le banc pour laisser la place à Harper ? Ça pique de payer un joueur 50 millions de dollars l’année pour un rôle de remplaçant, et ça risque de provoquer une dynamique un peu sensible au vu du statut de Fox (All-Star de 28 ans).

Aligner Fox avec Harper et Castle plus souvent ? La triplette a joué 44 minutes ensemble sur les Playoffs et les chiffres sont assez désastreux : 81,9 points pour 100 possessions en attaque, 105,1 points pour 100 possessions en défense, pour un net rating de -23,2 points. Autant dire que ça ne fonctionne pas.

Un fan des Spurs a vraiment créé une cagnotte en ligne pour pouvoir couper De’Aaron Fox et rembourser son (énorme) salaire 😭😭 https://t.co/2A8odZ9C7J

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

Vous l’avez compris, les Spurs se retrouvent un peu bloqués avec le Renard. Et malgré la créativité de certains de ses fans, on se demande vers quelle direction va partir la franchise de San Antonio concernant son meneur All-Star. Ce qu’on sait par contre, c’est que De’Aaron Fox est aujourd’hui en bas de la hiérarchie des guards à San Antonio, alors qu’il avait démarré la saison tout en haut.

De quoi rendre les prochains mois très intéressants à suivre du côté de Fort Alamo…