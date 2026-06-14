LES KNICKS SONT CHAMPIONS NBA 2025/26 !! Apéro TrashTalk
Le 14 juin 2026 à 13:20 par Nicolas Meichel
Mesdames et messieurs, cette phrase est réelle : les Knicks sont champions NBA ! Après 53 ans d’attente, et un run de Playoffs monumental, New York peut célébrer son titre sur le toit de la planète basket. Sortez le champagne, c’est l’heure de l’Apéro !
Au programme de l’émission : on revient sur cet incroyable parcours des Knicks, la Finale NBA face aux Spurs, les leçons à retenir du côté de San Antonio, et la suite.
💙🧡 NEW YORK 2026 🧡💙
Le t-shirt commémoratif disponible sur le Shop TrashTalk !
– Un run de Playoffs légendaire
– Un nouveau titre, 53 ans après
– NYC, capitale du basketball
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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2026