« Avoir plus de contrôle sur le jeu », l’axe de progression de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama a statistiquement réalisé de grandes Finales NBA (26 points, 11 rebonds, 3,6 contres), mais a aussi et surtout connu des moments d’absence qui ont fini par coûter cher. L’Alien sait déjà sur quoi travailler cet été.

Aussi exceptionnel soit-il, Wemby a encore de nombreux axes de progression. Rien de plus normal pour un joueur de 22 ans, même si ce dernier n’a absolument rien de… normal.

En conférence de presse d’après-match, le journaliste français Hugo Le Vay a justement interrogé Victor (19 points, 14 rebonds et 5 contres à 7/19 au tir dans le Game 5) sur ses objectifs de travail cet été :

« Je vais travailler encore plus dur, pour être encore plus durable. Et surtout garder l’esprit frais. Garder un contrôle sur le jeu tout le temps. Il y a trop de moments où je suis passif, où je n’ai pas le contrôle que j’aimerais avoir sur le jeu. Et ça nous coûte. »

Avoir l’esprit frais, garder le contrôle sur le jeu : des thèmes qui nous rappellent ses déclarations après la défaite cruelle du Game 2, caractérisée par la terrible perte de balle de Victor. « C’est très flou dans ma tête, et c’est bien ça le problème » avait notamment dit l’Alien, avouant qu’il devait évoluer avec plus de sang-froid.

Dans les quatre défaites de San Antonio sur la série, la bande de Wembanyama était à chaque fois en position de l’emporter. On l’a vu encore une fois cette nuit au Game 5, avec dix points d’avance dans le dernier quart. Mais Victor et les siens se sont tiré plusieurs balles dans le pied tout au long de la série. Et à ce stade de la compétition, ça ne pardonne pas.

Les Spurs ont mené dans chaque quatrième quart temps de cette série.

Les Spurs ont même mené :

– de 14 points au Game 1

– de 12 points au Game 2

– de 12 points au Game 3

– de 29 points au Game 4

– de 16 points au Game 5 pic.twitter.com/6iWj0bGiaQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2026

Les fins de matchs ratées, les avances au score qui s’envolent, les mauvais choix et maladresses dans le money-time, ce sont autant d’éléments qui ont précipité la chute des Spurs sur ces Finales NBA 2026.

Des signes d’inexpérience de la part de Victor et ses copains, qui ont souvent contrôlé les matchs mais sans réussir à conclure.

« On n’était pas prêts. Je n’étais pas prêt à gagner une bague, c’est évident. Je pense qu’en termes de volonté de bien faire, d’intensité, d’efforts, on était à un bon niveau. Mais l’expérience… c’est les erreurs. On ne manque pas de talent, on ne manque pas de capacité, mais on fait trop d’erreurs, j’ai fait trop d’erreurs. »

Trop d’erreurs que l’expérience engrangée sur ces Playoffs devrait permettre de corriger à l’avenir. On dit souvent que le jeu ralentit à force de prendre de l’XP au plus haut niveau, et on sait que la progression vient aussi et surtout des leçons qu’on doit apprendre sur le chemin du succès.

Dans la capacité de contrôler le jeu sur 48 minutes, dans la gestion des temps faibles, des émotions, de la fatigue mais aussi de certaines frustrations, Victor Wembanyama sait qu’il a encore un cap à franchir pour porter ses Spurs au sommet.

Cela tombe bien, franchir des caps, c’est un peu sa spécialité depuis qu’il est en NBA.

« C’est la plus grande leçon de ma vie. Mon plus grand moment d’apprentissage. On va apprendre de ça, je vais apprendre de ça, plus que jamais auparavant. »

– Victor Wembanyama après la défaite en Finales NBA pic.twitter.com/fa2jiRu9kS

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