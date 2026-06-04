Dylan Harper laissé sur le banc dans le money-time, allô Mitch Johnson ?!

Parmi les rares joueurs de San Antonio qui ont brillé en attaque cette nuit, il y a Dylan Harper. Mais le génial rookie des Spurs a été laissé sur le banc par Mitch Johnson dans le money-time. Si vous ne comprenez pas, c’est normal.

Dylan Harper avait commencé le match en trombe.

10 points rien que dans le premier quart-temps, devenant par la même occasion le plus jeune joueur de l’histoire des Finales à atteindre ce total et dépassant même David Robinson dans l’histoire des Spurs (record de points par un rookie en Playoffs). C’est notamment lui qui a insufflé un premier run des Spurs quand Victor Wembanyama était sur le banc.

Son activité pendant le reste de la rencontre était précieuse… jusqu’à ce que Mitch Johnson ne décide de le sortir à quatre minutes de la fin, alors que le score indiquait 94-90 pour New York.

Dylan Harper, excellent cette nuit (16 points), n’a pas joué les 4 dernières minutes du match.

Les Spurs ont marqué seulement 5 points le reste de la rencontre… pic.twitter.com/dPPkwQsecX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 4, 2026

Harper a regardé le money-time depuis le banc, pendant que De’Aaron Fox mettait un point d’exclamation à sa disasterclass. Le statut de « All-Star vétéran » a probablement poussé Johnson à miser sur le Renard plutôt que sur un rookie. En tout cas, c’était un pari perdant.

Les Spurs n’ont marqué que cinq points dans les quatre dernières minutes, s’inclinant au final 105-95. Ni Fox, ni Victor Wembanyama, ni personne n’a réussi à trouver ses positions de tir, faire les bons choix, et peser offensivement pour répondre à Jalen Brunson. Le gars qui aurait pu réaliser tout ça ? C’est Dylan.

Il n’est peut-être qu’un rookie mais Harper a montré à maintes reprises qu’il n’était pas effrayé par les grands moments. On l’a vu notamment contre Oklahoma City au tour précédent, dans le Game 1, le Game 6 et le Game 7. On peut même dire qu’il est le deuxième meilleur arrière des Spurs sur ces Playoffs derrière Stephon Castle et devant Fox (pas à 100% à cause de sa cheville). Ses capacités offensives, mais aussi sa solidité sous-estimée en défense, font de lui une arme majeure de San Antonio.

Bref, Harper était le candidat parfait pour apporter un coup de boost aux Spurs quand ils en avaient le plus besoin. Mais Mitch Johnson a préféré s’en passer, et San Antonio l’a payé…

The fact that Dylan Harper was doing stuff like this all night and only played three minutes in the fourth quarter is absolutely mind-boggling. pic.twitter.com/SSN0AGwmW9

— Tyler Glasscock (@TylerGlasscock_) June 4, 2026