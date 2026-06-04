Les fans des Knicks ont l’habitude d’envahir les salles adverses et de faire évoluer leurs joueurs à domicile quelle que soit l’arène, mais pour ces Finales NBA, face à l’une des fanbases les plus bruyantes de la saison, il pouvait y avoir des doutes. Mais non, New York a conquis les travées de San Antonio.

Victor Wembanyama a changé le visage de l’ambiance du Frost Bank Center depuis son arrivée en NBA. Il est à l’origine de la création d’un groupe de supporters, les Jackals, et a introduit de nombreuses traditions comme le clapping après les victoires.

Des évolutions qui ont fait de la salle des Spurs l’une des plus bruyantes cette saison. Et pourtant, malgré les 2500 kilomètres qui séparent New York de San Antonio, les fans des Knicks ont fait le déplacement et ont fait du bruit cette nuit lors du Game 1.

Knicks fans have completely taken over the Spurs arena pic.twitter.com/ElHiLz1eSy

— Barstool Sports (@barstoolsports) June 4, 2026

Un constat qui n’a pas étonné Miles McBride, habitué de ces chaudes ambiances :

« Franchement, à ce stade, ce n’est même plus surprenant. On sait qu’ils seront là et qu’ils vont faire du bruit. GG à la Knicks Nation ! »

Il faut dire qu’il est peut-être moins cher pour un fan de New York de faire le voyage et de se payer un billet dans le Texas que de pouvoir assister à un match dans le Madison Square Garden.

Et en parlant le l’arène des Knicks, elle était pleine à craquer et en fusion ce mercredi soir pour une Watch Party de ce Game 1. Ce qui laisse rêveur avant le troisième match de la série lundi prochain qui verra les deux équipes regagner la Big Apple. Les décibels devraient exploser…