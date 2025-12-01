Toujours éloigné des terrains à cause de sa blessure au mollet, Victor Wembanyama ne s’ennuie pas pour autant. Bien au contraire. Il profite actuellement de son absence pour s’investir auprès des Spurs Jackals, le nouveau groupe de supporters qu’il a créé.

Vous avez peut-être vu passer l’image, il y a quelques jours : Victor Wembanyama en train d’apprendre le clapping à certains supporters des Spurs, mini tambour à la main.

Thank you @wemby for joining us for our last practice!!

We’ll look to be doing this during the next home game for sure 👀

👽 x 🐺 #PorVida pic.twitter.com/rhBniqsijl

— Spurs Jackals (@SpursJackals) November 28, 2025

Début septembre, Wemby avait annoncé son intention de créer un nouveau groupe d’ultras chez les Spurs, inspiré du sport européen et notamment du foot. Celui-ci a vu le jour quelques semaines plus tard sous le nom des Spurs Jackals.

Preuve que ce projet lui tenait à cœur, Victor a participé au recrutement des supporters à travers des auditions. Et désormais, c’est l’heure de former tous ces fans à la culture « ultra ».

Wemby très impliqué avec les Jackals le groupe d’Ultra des Spurs ! pic.twitter.com/PHUKBNy1qg

— Wembanyama FR 🇫🇷 (@Wemby_France) November 27, 2025

L’investissement de Victor Wembanyama auprès des supporters plaît beaucoup à San Antonio. Mitch Johnson, son coach, est ravi de voir cette proximité entre l’Alien et la fanbase texane.

« Comme le dit le proverbe, quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les. Il s’est engagé et investi. Il est digne de confiance. Il a travaillé dur. Ses actes ont confirmé ses paroles. C’est formidable. San Antonio et notre communauté ont de la chance de l’avoir. Et j’espère qu’il ressent la même chose. » – Mitch Johnson

Quand il ne réalise pas de dingueries sur le terrain, Wembanyama montre son implication en dehors, que ce soit en encourageant ses copains sur le banc ou en passant du bon temps avec les fans. La définition même d’un franchise player.

« J’espère que vous appréciez l’expérience, c’est ce qui compte le plus pour moi. Je suis là pour mieux vous connaître et pour partager nos impressions depuis le banc ou le terrain. Spoiler alert : ce n’est que du positif ! » – Victor Wembanyama

Trop hâte de voir le moment où Vic et les Spurs feront un clapping avec les Jackals, au Frost Bank Center, après une grosse victoire…