Zach Edey (32 points, 17 rebonds, 5 contres) en mode Shaquille O’Neal

Sélectionné en neuvième choix de la Draft NBA 2024, l’ancien monstre universitaire Zach Edey a sorti son meilleur match en carrière cette nuit face aux Kings : 32 points, 17 rebonds, 5 contres à 80% au tir. Une performance qui place son nom aux côtés de légendes NBA.

Zach Edey dominait tellement en NCAA qu’il était parfois surnommé Shaq Edey, ou Zachille O’Neal. Cette fois-ci, c’est sur un parquet NBA que Edey a réalisé sa meilleure imitation du pivot hall of famer.

L’ancien de Purdue a démonté les Kings, privés de Domantas Sabonis dans la raquette.

A DOMINANT SHOWING FROM ZACH EDEY!

😤 32 PTS (career-high)

😤 17 REB

😤 4 BLK

Grizzlies win their 3rd in a row. pic.twitter.com/zIDq9md9yp

— NBA (@NBA) December 1, 2025

Zach Edey est devenu le plus jeune joueur depuis Shaquille O’Neal à réaliser une performance en minimum 30 points, 15 rebonds, 5 contres et 80% au tir. Une performance qui le place aussi avec des grands noms comme Tim Duncan, Hakeem Olajuwon et Dwight Howard.

Ce match XXL couronne une belle semaine pour le sophomore de 23 ans, également auteur d’un match à 19 rebonds face à Ivica Zubac et les Clippers vendredi, sans oublier ses 21 points – 15 rebonds contre les Pelicans deux jours plus tôt. Blessé en début de saison et récemment victime d’une commotion, Edey a non seulement trouvé son rythme, mais il montre surtout qu’il est capable de peser au plus haut niveau.

À sa sortie de l’université, beaucoup doutaient de sa capacité d’adaptation en NBA malgré son statut de meilleur joueur NCAA. « Trop lent, pas assez mobile, style de jeu has-been »… sont autant de refrains qu’on pouvait entendre. Aujourd’hui, le géant de 2m21 montre qu’il n’a pas que la taille comme argument.