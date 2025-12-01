TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBA🇫🇷Français

La nuit des Français en NBA : Zaccharie Risacher reprend un peu de rythme

Le 01 déc. 2025 à 08:02 par Nicolas Vrignaud

Zaccharie Risacher 4 mars 2025
Source : NBA League Pass

Quelques Français sur les parquets NBA cette nuit, avec un Zaccharie Risacher comme MVP tricolore de la nuit. Allez, on fait le point. 

Les résultats de la nuit :

  • Jazz – Rockets : 101-129 (stats)
  • Cavaliers – Celtics : 115-117 (stats)
  • Knicks – Raptors : 116-94 (stats)
  • Sixers – Hawks : 134-142 a.p. (stats)
  • Blazers – Thunder : 115-123 (stats)
  • Wolves – Spurs : 125-112 (stats)
  • Kings – Grizzlies : 107-115 (stats)
  • Lakers – Pelicans : 133-121 (stats)

Guerschon Yabusele

10 minutes de jeu, et 7 points, 4 rebonds, 1 passe à 3/5 au tir pour le Dancing Bear face aux Raptors.

Zaccharie Risacher

12 points, 2 rebonds et 1 contre à 5/11 au tir pour Zacch, face aux Sixers dans la meilleure affiche de la nuit.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert

5 points, 2 rebonds, 1 passe pour Sidy Cissoko à 1/5 au tir en 21 minutes contre le Thunder, tandis que Rayan Rupert colle lui 3 points à 1/3 au tir en 6 minutes.

Rudy Gobert

8 points, 8 rebonds, 2 passes pour la Gob’ en 24 minutes dans la victoire des Wolves contre les Spurs.

Maxime Raynaud

23 minutes et 9 points, 6 rebonds, 3 passes à 3/7 au tir pour Maxime Raynaud, visiblement passionné par les multiples de 3 contre les Grizzlies.

Le programme NBA de ce soir

  • 1h : Pistons – Hawks (Zaccharie Risacher)
  • 1h : Pacers – Cavaliers
  • 1h : Wizards (Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly) – Bucks
  • 1h30 : Nets (Nolan Traoré) – Hornets (Tidjane Salaün, Moussa Diabaté)
  • 1h30 : Heat – Clippers (Nicolas Batum)
  • 1h30 : Magic (Noah Penda) – Bulls (Noa Essengue)
  • 3h : Nuggets – Mavericks
  • 3h : Jazz – Rockets
  • 4h : Lakers – Suns
Tags : Nuit des français en NBA, Zaccharie Risacher
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023