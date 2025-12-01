Résumé NBA de la nuit : Payton Pritchard et les Celtics renversent Cleveland

Le 01 déc. 2025 à 07:47 par Nicolas Vrignaud

Une nuit à huit rencontres en NBA, avec un superbe Sixers – Hawks, un Thunder toujours invincible, et un Payton Pritchard trop fort (42 points). Envoyez donc le résumé de la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit :

Jazz – Rockets : 101-129 (stats)

: 101-129 (stats) Cavaliers – Celtics : 115-117 (stats)

: 115-117 (stats) Knicks – Raptors : 116-94 (stats)

– Raptors : 116-94 (stats) Sixers – Hawks : 134-142 a.p. (stats)

: 134-142 a.p. (stats) Blazers – Thunder : 115-123 (stats)

: 115-123 (stats) Wolves – Spurs : 125-112 (stats)

– Spurs : 125-112 (stats) Kings – Grizzlies : 107-115 (stats)

: 107-115 (stats) Lakers – Pelicans : 133-121 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les Rockets balaient le Jazz, l’eau mouille.

Payton Pritchard colle 42 points, Jaylen Brown finit en triple-double, et les Celtics renversent les Cavaliers sur le fil malgré les 27 points et 14 rebonds d’Evan Mobley.

Les Knicks mettent un second coup d’arrêt aux Raptors en les dominant à domicile. Toronto perd sa superbe dynamique pour de bon.

Superbe match entre Hawks et Sixers, avec un gros duel Jalen Johnson – Tyrese Maxey dont on parle ici !

Le Thunder signe un 12e succès de suite, qui peut les arrêter ?

Les Spurs s’inclinent à Minneapolis, dans un match où les Wolves ont fait le boulot dans le 4e quart-temps pour s’éviter un money time traquenard.

Les Lakers continuent de gagner, Luka Doncic et Austin Reaves sont très forts au basketball (67 points à deux).

Le highlight de la nuit :

Ça a chauffé entre Luka Doncic et Jeremiah Fears !pic.twitter.com/Ixx0nFz0zO

Les classements NBA

