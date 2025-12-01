TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : Payton Pritchard et les Celtics renversent Cleveland

Le 01 déc. 2025 à 07:47 par Nicolas Vrignaud

Source : NBA League Pass

Une nuit à huit rencontres en NBA, avec un superbe Sixers – Hawks, un Thunder toujours invincible, et un Payton Pritchard trop fort (42 points). Envoyez donc le résumé de la nuit en NBA ! 

Les résultats de la nuit :

  • Jazz – Rockets : 101-129 (stats)
  • Cavaliers – Celtics : 115-117 (stats)
  • Knicks – Raptors : 116-94 (stats)
  • Sixers – Hawks : 134-142 a.p. (stats)
  • Blazers – Thunder : 115-123 (stats)
  • Wolves – Spurs : 125-112 (stats)
  • Kings – Grizzlies : 107-115 (stats)
  • Lakers – Pelicans : 133-121 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • Les Rockets balaient le Jazz, l’eau mouille.
  • Payton Pritchard colle 42 points, Jaylen Brown finit en triple-double, et les Celtics renversent les Cavaliers sur le fil malgré les 27 points et 14 rebonds d’Evan Mobley.
  • Les Knicks mettent un second coup d’arrêt aux Raptors en les dominant à domicile. Toronto perd sa superbe dynamique pour de bon.
  • Superbe match entre Hawks et Sixers, avec un gros duel Jalen Johnson – Tyrese Maxey dont on parle ici !
  • Le Thunder signe un 12e succès de suite, qui peut les arrêter ?
  • Les Spurs s’inclinent à Minneapolis, dans un match où les Wolves ont fait le boulot dans le 4e quart-temps pour s’éviter un money time traquenard.
  • Les Lakers continuent de gagner, Luka Doncic et Austin Reaves sont très forts au basketball (67 points à deux).

Le highlight de la nuit :

Ça a chauffé entre Luka Doncic et Jeremiah Fears !pic.twitter.com/Ixx0nFz0zO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2025

Le programme NBA de ce soir

  • 1h : Pistons – Hawks
  • 1h : Pacers – Cavaliers
  • 1h : Wizards – Bucks
  • 1h30 : Nets – Hornets
  • 1h30 : Heat – Clippers
  • 1h30 : Magic – Bulls
  • 3h : Nuggets – Mavericks
  • 3h : Jazz – Rockets
  • 4h : Lakers – Suns

 

 

