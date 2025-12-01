Résumé NBA de la nuit : Payton Pritchard et les Celtics renversent Cleveland
Le 01 déc. 2025 à 07:47 par Nicolas Vrignaud
Une nuit à huit rencontres en NBA, avec un superbe Sixers – Hawks, un Thunder toujours invincible, et un Payton Pritchard trop fort (42 points). Envoyez donc le résumé de la nuit en NBA !
Les résultats de la nuit :
- Jazz – Rockets : 101-129 (stats)
- Cavaliers – Celtics : 115-117 (stats)
- Knicks – Raptors : 116-94 (stats)
- Sixers – Hawks : 134-142 a.p. (stats)
- Blazers – Thunder : 115-123 (stats)
- Wolves – Spurs : 125-112 (stats)
- Kings – Grizzlies : 107-115 (stats)
- Lakers – Pelicans : 133-121 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Rockets balaient le Jazz, l’eau mouille.
- Payton Pritchard colle 42 points, Jaylen Brown finit en triple-double, et les Celtics renversent les Cavaliers sur le fil malgré les 27 points et 14 rebonds d’Evan Mobley.
- Les Knicks mettent un second coup d’arrêt aux Raptors en les dominant à domicile. Toronto perd sa superbe dynamique pour de bon.
- Superbe match entre Hawks et Sixers, avec un gros duel Jalen Johnson – Tyrese Maxey dont on parle ici !
- Le Thunder signe un 12e succès de suite, qui peut les arrêter ?
- Les Spurs s’inclinent à Minneapolis, dans un match où les Wolves ont fait le boulot dans le 4e quart-temps pour s’éviter un money time traquenard.
- Les Lakers continuent de gagner, Luka Doncic et Austin Reaves sont très forts au basketball (67 points à deux).
Le highlight de la nuit :
Ça a chauffé entre Luka Doncic et Jeremiah Fears !pic.twitter.com/Ixx0nFz0zO
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2025
Les classements NBA
Les résultats en TTFL
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Pistons – Hawks
- 1h : Pacers – Cavaliers
- 1h : Wizards – Bucks
- 1h30 : Nets – Hornets
- 1h30 : Heat – Clippers
- 1h30 : Magic – Bulls
- 3h : Nuggets – Mavericks
- 3h : Jazz – Rockets
- 4h : Lakers – Suns
Tags : celtics, Résumé NBA de la nuit