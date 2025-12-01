Le Thunder signe une 12e victoire de suite, mais qui peut arrêter cette équipe ?

Face aux Blazers, le Thunder a signé son douzième succès de suite. Une rencontre plutôt serrée, puis caractérisée par l’accélération typique d’OKC en début de 4e quart, pour termine le match en l’espace de deux minutes. Plus que jamais, cette équipe semble presque… invincible.

Suns, Rockets, Blazers. Voici les trois équipes qui ont, jusqu’ici, poussé le Thunder dans ses retranchements en match, depuis le début de saison. Le reste des adversaires d’Oklahoma City n’a pu au mieux faire que résister pendant deux voire trois quart-temps. Cette nuit, les Blazers, seule équipe a avoir fait chuter le Thunder cette saison, n’ont pas échappé à cette règle.

Après un match plutôt coupé, sans grand rythme du fait d’un nombre de fautes important, la bascule a lieu au début du 4e quart-temps. Les hommes de Mark Daigneault accélèrent et mettent les Blazers quasiment au tapis. Portland tente bien un retour dans le money time, mais il est tué dans l’oeuf immédiatement par la meilleur équipe de la ligue. Si Shai Gilgeous-Alexander ne score « que » 26 points, il est bien suppléé par Chet Holmgren (19 points) et Ajay Mitchell (17 points), de retour après un petit pépin au genou lors de la dernière rencontre d’OKC.

Le Thunder est donc à 20-1, avec un match à venir contre les Warriors puis une série Mavericks, Jazz, Suns et Clippers. De quoi pousser le bilan à 25-1..? Sur le papier, il n’y a rien d’impossible tant cette équipe est dominante et apparaît aujourd’hui imbattable.