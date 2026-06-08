Les Minnesota Timberwolves ont levé le voile sur leur nouvelle identité visuelle. Au programme : un logo revisité, trois nouveaux maillots et deux nouveaux designs de parquet. Une refonte qui cherche à faire le lien entre l’histoire de la franchise et l’équipe ambitieuse qui porte aujourd’hui les couleurs du Minnesota.

new vision.

new edge.

and now, a new look. 🐺 pic.twitter.com/bWzftESoMy

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) June 7, 2026

Pour cette nouvelle collection, les Wolves ont puisé dans plusieurs époques marquantes de leur histoire. Les maillots blancs « association » et bleus « icon » remettent à l’honneur les couleurs originelles de la franchise : le bleu, le vert et le blanc, déjà présents lors de la première saison NBA de Minnesota en 1989-90.

Le maillot noir « statement », lui, fait un clin d’œil à l’ère des célèbres tenues ornées de sapins, l’un des designs les plus appréciés des supporters. Cette nouvelle version modernise toutefois le concept avec des contours bleu et vert lumineux autour du mot « Wolves », tandis que les arbres reviennent sur les bordures du maillot.

Côté terrain, Minnesota présentera également deux nouveaux parquets à domicile. Quant au logo, le célèbre loup hurlant reste au centre du projet, mais retrouve une palette de couleurs proche de celle utilisée dans les années 1990.

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— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) June 7, 2026

Kevin Garnett en guide du passé

Pour accompagner cette révélation, la franchise a fait appel à une figure incontournable de son histoire : Kevin Garnett. Légende absolue des Timberwolves, l’ancien MVP a participé à la présentation officielle en posant avec chacune des nouvelles tenues. Un choix loin d’être anodin tant cette nouvelle identité cherche à reconnecter plusieurs générations de supporters.

Ticket approved. 🎟️ pic.twitter.com/9B402DxZQu

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) June 7, 2026

Après leur élimination face aux Spurs au deuxième tour des playoffs 2026, mettant fin à deux saisons consécutives conclues en finale de conférence Ouest, les Timberwolves ouvrent désormais un nouveau chapitre. Avec un vestiaire quasiment inchangé, mais une identité visuelle entièrement rafraîchie, Minnesota espère que ce nouveau look accompagnera aussi un nouveau départ.