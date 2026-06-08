Pari NBA : Karl-Anthony Towns en réussite à 3-points au Game 3

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 8 juin 2026, on garde les bonnes habitudes avec un gros match entre les Spurs et les Knicks en Finales NBA ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

2h30 : Knicks (1,78) – Spurs (2,10)

Le pari du jour

Karl-Anthony Towns marque au moins 2 tirs à 3-points lors du Game 3 (2,00) : Karl-Anthony Towns est peut-être le meilleur joueur des Finales NBA pour le moment, et est l’un des meilleurs intérieurs-shooteurs de l’histoire NBA. Il tourne à 48% de réussite à 3-points (!!) sur l’ensemble des Playoffs et 43% face aux Spurs (3/7), avec notamment 3 réussites de loin dans le Game 2. La menace extérieure que représente Towns est un vrai problème pour Victor Wembanyama et San Antonio. Trouvera-t-il une nouvelle fois la mire ce soir à New York ? Ici on y croit.

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C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).