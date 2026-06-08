Knicks – Spurs, la preview du Game 3 : San Antonio déjà face à son destin

Un Game 3 au sommet dans un Madison Square Garden qui aura une atmosphère assurément spéciale. Les Spurs sont déjà dos au mur, car une défaite face aux Knicks porterait le score des Finales NBA à 3-0, une impossibilité totale d’un point de vue historique. Gagner, telle n’est pas la question mais plutôt l’unique solution.

Les Spurs ont montré qu’ils avaient de quoi mettre les Knicks à mal. Avec de grosses séquences défensives lors du Game 1, avec la capacité de pondre un gros run dans un moment critique au Game 2. Du beau basket, intense, intelligent, déterminé. Et pourtant gâché par des premières mi-temps à deux vitesses, notamment lors du dernier match à San Antonio.

Un Victor Wembanyama invisible sur la moitié de la série car seulement réellement efficace et impactant en deuxième mi-temps. Des Spurs qui bafouillent leur basket et bafouent tous les principes qui ont historiquement fait la renommée de cette équipe sur le plan offensif. Du jeu sans idée, des duels trop difficiles. Un petit bonheur pour les Knicks, qui n’ont qu’à jouer des aides peu coûteuses en énergie pour récupérer la balle.

Hélas pour San Antonio, les séquences positives sont trop isolées pour permettre de prendre jusqu’ici l’ascendant sur un match en entier. Ce soir, ce n’est plus une question de victoire mais de survie. L’urgence doit créer l’électrochoc. Un Wemby concerné du début jusqu’à la fin, une défense qui tient les duels et s’espace suffisamment pour gêner le spacing. Surtout, une attaque qui y va sans complexe et joue à l’agressivité, le facteur qui a mis les Knicks en difficulté jusqu’ici.

Dernier élément qui aura de l’importance : l’ambiance. Une salle presque calfeutrée militairement en raison de la présence de Donald Trump, le président des États-Unis. Une première historique pour un homme de son statut et la NBA, qui promet une atmosphère sans doute étrange. Il ne faudra pas se laisser déconcentrer !

Un dispositif de sécurité particulier est déployé pour ce Game 3 entre Knicks et Spurs, en raison de la venue de Donald Trump.

On en voit déjà les premières installations aux alentours du Madison Square Garden ! 😳 pic.twitter.com/HLfWE0gDIt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 8, 2026