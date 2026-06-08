Finales NBA : le dispositif de sécurité pour la venue de Donald Trump au Madison Square Garden

Cette nuit se jouera le Game 3 des Finales NBA 2026 au Madison Square Garden. Un évènement en soi, pourtant, les yeux de la planète basket sont tournés vers les conséquences de la présence annoncée de Donald Trump dans la salle. Une sécurité ultra renforcée et des dispositifs bien contraignants. On vous détaille tout.

Un match de Finale NBA au Madison Square Garden, normalement on devrait être en train d’attendre les dingueries de la Knicks Nation, l’ambiance dans les rues de la Big Apple, en salivant à l’idée d’entendre l’ambiance de folie que nous proposeront les fans dans la salle. Pourtant l’ambiance avant ce Game 3 est bien différente.

Donald Trump, actuel président des États-Unis, sera dans la salle ce soir, et au vu du climat politique actuel chez l’Oncle Sam, il ramène avec lui un dispositif de sécurité bien vénère.

Donald Trump assistera au Game 3 des Finales NBA à New York. Le dispositif de sécurité :

🔸 Pas de sacs à l’intérieur du Madison Square Garden

🔸 Les fans doivent venir au moins 2 heures avant le match

🔸 Contrôles similaires à ceux réalisés dans un aéroport

🔸 Pas de watch… pic.twitter.com/uh2MdlbXeY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 8, 2026

Pas de sacs autorisés et une sécurité qui encourage les spectateurs à n’apporter que le « strict minimum » d’effets personnels. Des contrôles type aéroport et une arrivée conseillée minimum 2h avant le match. Mais aussi l’annulation de toutes les watch parties aux alentours du Garden. Particulier comme ambiance quand même.

L’expérience des fans sera déjà bien impactée, mais pas que, les copains journalistes aussi puisque les bords de terrain ainsi que les vestiaires des deux équipes ne seront pas accessibles à ceux dont la couverture de ces Finales est le métier.

Non seulement la présence de Donald Trump va affecter l’expérience des fans au Madison Square Garden demain soir, mais aussi notre travail, à nous les journalistes.

La NBA vient de nous signifier que les vestiaires des deux équipes ne seraient pas ouverts à la presse avant le…

— Maxime Aubin (@MaximeAubin1) June 8, 2026

C’est déplorable, et même si un tel dispositif paraît justifié au vu des controverses entourant le président américain, la question est surtout de savoir s’il était vraiment pertinent d’inviter cette personne à ce moment.

Un Game 3 de Finale NBA dans la Mecque du basket, ça devrait être une fête, un engouement populaire capable de nous faire sourire même nous, de l’autre côté de l’Océan. 27 ans que la Big Apple n’a pas connu une aussi grande échéance, et au moment où elle aurait toutes les raisons de rugir, la voilà muselée par la présence d’un seul individu.

L’impression que tout le monde est perdant dans cette histoire, à commencer par tous les amoureux de la balle orange.

Source texte : The Athletic, Front Office Sports, Maxime Aubin