Vainqueurs des deux premiers matchs à San Antonio, les Knicks peuvent compter sur un Karl-Anthony Towns épatant sur ces Finales NBA 2026. Il est la première raison du succès de New York face aux Spurs de Victor Wembanyama, à tel point qu’il est aujourd’hui favori pour être MVP de la série en cas de succès des Knicks.

Peut-être qu’on aurait dû s’en douter.

Quand Victor Wembanyama a perdu son entre-deux (ce qui n’arrive pratiquement jamais) au début du Game 1 des Finales face à Karl-Anthony Towns, on aurait dû se douter que KAT n’était clairement pas venu pour rigoler.

Karl Anthony Towns est le CLAIR MVP de ce début de Finales NBA 2026.

21 points, 13 rebonds et 4 passes ce soir, après un Game 1 déjà de très haut niveau.

Il domine sa matchup pour le moment, en étant efficace concentré et leader sur le parquet. Du très très grand KAT ! pic.twitter.com/g9TiOl8Qif

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 6, 2026

Avant la série, personne – mis à part peut-être quelques fans new-yorkais un peu fous – n’osait imaginer un scénario dans lequel Towns est le meilleur pivot après deux matchs. Pourtant, c’est bien la réalité. KAT a « took the challenge personally » et les Knicks mènent aujourd’hui 2-0 face aux Spurs.

« Cela fait longtemps qu’il (Wemby) ne s’est pas fait botter les fesses de la sorte. Il se fait dominer, KAT lui met une raclée. »

Ces mots, sortis de la grande bouche de Charles Barkley à la mi-temps du Game 2, ont le mérite d’être « sans filtre » et d’exprimer la domination de Karl-Anthony Towns dans ce début de série. Et même si Victor Wembanyama a su redresser la barre en deuxième période avant sa fin de match catastrophique, il ne fait aucun doute que le pivot new-yorkais représente pour l’instant un problème sans solution pour Victor et les Spurs.

Après le Game 1, on avait fait un premier focus sur la domination de KAT, en particulier sur le plan défensif (taille, impact physique, discipline, capacité à pousser Victor à l’erreur…) mais aussi sur son agressivité offensive face à Wemby.

Dans le Game 2, Towns a une nouvelle fois fait étalage de sa polyvalence, proposant une performance complète (21 points, 13 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 contre, et un plus/minus de +25 sur les deux premiers matchs) qui a ouvert un concert de louanges de la part de ses coéquipiers. « Fantastique, phénoménal » sont notamment des mots qui ont été employés par Jalen Brunson lui-même.

Cette polyvalence de KAT, c’est spécifiquement ce qui le rend si précieux pour les Knicks. Encore plus face aux Spurs.

« Tout au long de l’année, j’ai dû adapter mon rôle et ma façon de jouer pour le bien de l’équipe. […] Cela vient de mon expérience, de ma connaissance du jeu. Parfois, j’ai dû être un scoreur (quand Jalen Brunson s’est blessé), parfois je dois faciliter l’attaque et être un point d’ancrage en tant que playmaker (quand Brunson est chaud), parfois je dois faire les deux. Il y a des matchs où je suis là pour faire diversion, poser des écrans, écarter le jeu. Donc je suis capable de faire tout ce qu’il faut pour gagner. » – Karl-Anthony Towns

Durant ces Playoffs 2026, les Knicks ont véritablement trouvé leur équilibre quand Towns a été utilisé comme un point d’ancrage offensif, aidant l’attaque de New York à atteindre un niveau de cohésion et de force collective assez exceptionnelles. Ses qualités de shooteur, de passeur, et sa capacité à driver font de lui le profil parfait pour faire tourner la machine new-yorkaise.

Contre les Spurs, Towns arrive non seulement à faire sortir Wemby de la raquette mais a aussi montré qu’il n’avait pas peur de l’attaquer en un-contre-un. De quoi réduire assez drastiquement l’impact défensif de Victor, habitué à rester dans la zone autour de la raquette et du cercle pour traumatiser les attaquants adverses. Ensuite, quand il a un joueur plus petit sur lui (Stephon Castle ou autre), KAT joue de son avantage physique pour sanctionner. Et quand il y a des aides ? Charles-Antoine peut distribuer du caviar comme celui-ci :

KARL-ANTHONY TOWNS GUARDED BY 4 SPURS AND STILL MADE THIS PASS

UNREAL

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/WedHyyFuwm

— Hoop Central (@TheHoopCentral) June 6, 2026

Aujourd’hui, les Knicks ont trouvé un équilibre quasiment parfait en matière de circulation du ballon, de spacing et de mouvement. Et Karl-Anthony Towns est au cœur de cet équilibre.

Vous ajoutez à ça son travail défensif sur Victor Wembanyama, son impact physique et sa présence au rebond (notamment offensif), et vous obtenez un joueur qui a tout d’un MVP des Finales.

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