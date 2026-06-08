Dylan Harper et Julian Champagnie : les natifs de New-York de retour à la maison

Pour la plupart des joueurs NBA, disputer des Finales est l’accomplissement d’une vie. Pour Dylan Harper et Julian Champagnie, l’histoire est encore plus folle : ils vont jouer un match de Finales NBA au Madison Square Garden, dans l’arène qu’ils regardaient depuis les tribunes lorsqu’ils étaient enfants.

Dylan Harper, fils de Ron Harper, a grandi dans le New Jersey, à une trentaine de minutes seulement de Manhattan. Fan des Knicks depuis toujours, il a assisté à d’innombrables rencontres dans la mythique salle new-yorkaise avant d’être sélectionné en deuxième position de la Draft 2025 par les Spurs.

Julian Champagnie, lui, est un pur produit de New York. Le gars est né à Brooklyn, a fait son lycée à Brooklyn puis est allé à l’université de St. John’s, donc le Garden c’est dans sa tête et devant ses yeux depuis toujours. Il y a déjà joué en NCAA, mais cette fois, l’enjeu est tout autre… on parle d’un match au meilleur niveau possible, pour un titre NBA !

Après la qualification de San Antonio pour les Finales, les deux joueurs ont eu du mal à cacher leur émotion. Pour Harper, l’idée même semblait irréelle il y a encore un an et s’attendaient à recevoir beaucoup de demandes de billets (pas étonnant vu le chèque qu’il faut sortir pour aller voir un match…) :

« J’ai assisté à tellement de matchs des Knicks, en Playoffs comme en saison régulière. J’habite à seulement 25 ou 30 minutes de la salle. […] Si vous m’aviez dit l’année dernière que j’allais jouer un match des Finales NBA au Garden, je vous aurais dit que vous êtes fous ! »

« I’ve been to so many Knicks playoff games, Knicks games – I live 25, 30 minutes from the arena. I know there’s going to be a whole lot of tickets I’ll be asked for. »

Dylan Harper on growing up a Knicks fan and now facing them in the NBA Finals: pic.twitter.com/XzlJJTTsrf

— SNY Knicks (@sny_knicks) May 31, 2026

De son côté, Champagnie a évoqué quelque chose de plus personnel encore :

« C’est le rêve de tous les gamins. […] Jouer pour le titre face aux Knicks ? Il n’y a pas plus beau sentiment »

« That’s every kid’s dream »

Julian Champagnie, who was born in New York City and played college basketball at St. John’s, on playing in the NBA Finals at MSG: pic.twitter.com/UHJhjhJl57

— SNY Knicks (@sny_knicks) May 31, 2026

Sublimés par l’émotion ou rattrapés par la pression ?

C’est toute la question qui entoure désormais ce Game 3. L’histoire est magnifique sur le papier : deux enfants de la région qui retrouvent leur salle de cœur au moment le plus important de leur carrière. Mais le sport adore aussi rappeler que les contes de fées ne se terminent pas toujours comme prévu.

Jouer devant sa famille, ses amis, ses anciens coéquipiers et une ville qui t’as vu grandir représente autant une source de motivation qu’un potentiel piège. Car une fois l’entre-deux lancé, les souvenirs d’enfance disparaissent rapidement. Le Garden peut transformer un joueur en héros local en une soirée mais il peut aussi le dévorer sous les huées de 20 000 supporters.

Dans quelques heures, Dylan Harper et Julian Champagnie entreront sur le parquet dont ils rêvaient lorsqu’ils étaient gamins. Reste à savoir s’ils écriront le plus beau chapitre de leur histoire avec une perf’ claquante… ou si la Big Apple leur rappellera que les rêves les plus grands sont souvent les plus difficiles à vivre.