En NBA depuis seulement 3 ans, Victor Wembanyama est aujourd’hui en Finales NBA contre les Knicks de New York, une ville où il a déjà quelques classiques à son actif, redécouvrez les 5 moments principaux de Wemby dans la Big Apple.

2023 : 1er choix de la Draft

Tout a commencé dans la nuit du 22 au 23 juin 2023 à Brooklyn. Victor Wembanyama est devenu le premier Français de l’histoire à être sélectionné en n°1 de la Draft. Vêtu de son kimono vert, il savait déjà qu’il n’y avait aucun monde où les Spurs feraient l’impasse sur lui. Il est donc le premier joueur à rejoindre Adam Silver sur l’estrade, casquette noire vissée sur la tête. Une fois la pression redescendue, l’émotion et les premières larmes coulent forcément, c’est le début de l’aventure américaine pour Wemby, et elle débute à New York, au Barclays Center, de l’autre côté de la West River.

C’EST DÉSORMAIS OFFICIEL, VICTOR WEMBANYAMA EST LE FIRST PICK DE LA DRAFT 2023 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/mNfS4TRusW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2023

2023 : premier match au Madison Square Garden

Le premier match de l’Alien au Madison Square Garden ne s’est pas exactement passé comme il l’espérait. Le 8 novembre 2023, les Spurs ont été défaits par les Knicks sur le score de 126 à 105, et Wemby a connu une partie compliquée avec seulement 14 points à 4/14 au tir. Le public de la Big Apple l’a d’ailleurs un peu chahuté, multipliants les chants « Surcôté ! Surcôté ! » à l’encontre du Français. Quelque chose nous dit que ce dernier voudra prouver à ce public que même si NYC mène 2-0 dans ces Finales, rien n’est encore fini et les Spurs ont encore une chance.

« Surcoté ! Surcoté ! »

Lors de son tout premier match en carrière au Madison Square Garden (novembre 2023), Victor Wembanyama était passé un peu au travers, et certains fans des Knicks l’avaient chambré.

Quelque chose me dit que Wemby n’a pas oublié…pic.twitter.com/8Ph6nQ19Ds

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 8, 2026

2024 : premier Christmas Day

Victor Wembanyama a joué le 25 décembre pour la première fois en 2024, soit lors de sa saison sophomore, et les Spurs étaient opposés aux Knicks, à La Mecque du basketball comme beaucoup l’appellent. Et c’est le moment choisi par l’Alien pour choquer la planète basket en antenne nationale. Alors que les familles américaines sont encore à table pour le repas de Noël, Wemby va quant à lui poser un vrai statement game sur les Knicks à une heure de grande audience : 42 points, 18 rebonds, 4 passes et 4 contres. Toutefois, les 41 points de Mikal Bridges auront raison des Texans, et les Spurs repartent de la Big Apple avec une courte défaite 117 à 114.

Victor Wembanyama ce soir face aux Knicks :

42 points

18 rebonds

4 passes

4 contres

Tout le monde en parle.

En France et aux USA.

Match de superstar de Wemby en antenne nationale, au Madison Square Garden. pic.twitter.com/DLryp9wxi7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2024

2025 : Finale de la NBA Cup

Avant de les affronter en Finales NBA, Victor Wembanyama et les Spurs ont déjà croisé le fer avec les Knicks en finale de la NBA Cup, le 16 décembre 2025 à Las Vegas. Malheureusement pour Wemby, ce sont les Knicks qui ont ramené la coupe à la maison. Wemby, qui revenait de blessure, a démarré la rencontre sur le banc et a inscrit 18 points à 7/17 au tir et pris 6 rebonds.

Un match moyen mais qu’il faut remettre dans son contexte, car le matin même, l’ancien des Mets 92 apprenait le décès de sa grand-mère et sa tête n’était pas forcément au basket. Les Texans ont malheureusement subi la loi de Jalen Brunson et OG Anunoby, et ont vu le trophée leur filer sous le nez. Wemby a perdu, mais prouve qu’il est le genre de joueur qui peut se hisser en finale de n’importe quelle compétition et gagner des titres.

Victor Wembanyama est passé à côté de la finale de la NBA Cup.

7/17 au tir

2/6 à trois points

1 ballon perdu

Hormis une séquence folle de 2 minutes où il a mis 10 points de suite, tout a été compliqué et semblé forcé.

Triste finish pour lui et les Spurs, faudra rebondir. pic.twitter.com/abvDcJXBHx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2025

Oh merde…

Victor a indiqué en conférence de presse qu’il avait perdu quelqu’un aujourd’hui…

Il a répondu à deux questions, les yeux en larmes, avant de quitter le podium…

😔🙏

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2025

2026 : premières Finales NBA

Victor Wembanyama a atteint les Finales NBA au bout de 3 saisons à peine dans la grande ligue. Et ces Finales sont encore liées à New York puisque c’est face aux Knicks que Wemby tente de prendre sa revanche par rapport à la NBA Cup. Pour l’instant, les Spurs sont mal embarqués après avoir perdu leurs deux premiers matchs à domicile, et il faut maintenant se rendre à Manhattan, dans un MSG chauffé à blanc, pour tenter d’inverser la tendance. Nul doute que Wemby aura à coeur de faire oublier sa bévue en fin de Game 2 pour prouver que non, San Antonio n’est pas mort.

Victor Wembanyama sur l’attention médiatique maximale entourant le retour des Finales à New York, et la folie globale autour du Game 3 :

« Ça ne me perturbe pas vraiment. Ça pourrait. Mais je me suis habitué à m’isoler et je pense que j’y arrive bien, donc ça ne me pose pas de… pic.twitter.com/grmKFIt2TN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 8, 2026

Bonus : Yankee Stadium, jeux d’échecs et Subway, des images qui restent

Wemby a également pas mal arpenté New York, et ce avant même d’être drafté. On se souvient tous de ses parties d’échecs en plein Central Park, de cette photo où il enjambe le portique de sécurité pour entrer dans le métro New Yorkais, dans lequel il est obligé de se baisser pour ne pas taper le plafond, ou encore d’avoir fait le premier pitch la même journée, lors d’un match de MLB entre les New York Yankees et les Seattle Mariners. Quelque chose nous dit que Wemby n’en a pas encore fini avec la Grosse Pomme.

New York, une ville qui compte beaucoup dans le parcours de Victor Wembanyama 👽🗽

🔸 2023 : drafté en #1 par les Spurs à New York (Brooklyn)

🔸 2024 : premier Christmas Game en carrière, avec 42 points – 18 rebonds au Madison Square Garden

🔸 Des images qui restent : les… pic.twitter.com/DXbqSlge7O

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 8, 2026

Wemby in the building. #RepBX pic.twitter.com/NhMMaDiGNm

— New York Yankees (@Yankees) June 20, 2023

Wemby casually showed up to play chess with fans at Washington Square Park in NYC 😳🤝 pic.twitter.com/mIMKwIGJ22

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2024