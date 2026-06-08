Quin Snyder a prolongé son contrat restera le coach des Atlanta Hawks lors des prochaines années. Le coach, arrivé en Géorgie en 2023, a convaincu ses dirigeants grâce à la bonne dynamique de fin de saison.

Les Atlanta Hawks ne sont pas la même équipe depuis le transfert de C.J. McCollum et Corek Kispert contre Trae Young en milieu de saison. Les coéquipiers de Jalen Johnson ont remporté 20 de leurs 26 derniers matchs de saison régulière et sont les seuls à avoir dérangé les New York Knicks lors de ces Playoffs.

Un beau visage qui a convaincu les dirigeants de garder le coach actuel. Quin Snyder a prolongé son contrat pour plusieurs saisons à la tête de l’équipe. Une information dévoilée, ce lundi, par Shams Charania.

🚨 QUIN SNYDER PROLONGÉ PLUSIEURS SAISONS PAR LES ATLANTA HAWKS ! https://t.co/sP8lOGAPiy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 8, 2026

Pas illogique tant ce nouveau groupe semble s’entendre et se comprendre. De jeunes joueurs ont également énormément progressé avec ce coach comme Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson et Onyeka Okongwu. Et comme les Hawks détiennent le 8e pick de la prochaine Draft NBA…

Malheureusement Zaccharie Risacher ne semble lui pas dans les plans du futur de la franchise. Son temps de jeu et sa confiance n’ont fait que baisser ces derniers mois et il n’a pas du tout été responsabilisé en Playoffs. Cette prolongation de contrat du coach est-elle synonyme de fin de parcours pour le Français à Atlanta ?

Qu’est-ce que cette prolongation de Quin Snyder veut dire pour Zaccharie Risacher ?

Il paraît clair que le 🇫🇷 n’est pas dans les plans de son entraîneur…

Une nouvelle franchise à la rentrée pour le numéro 1 de la Draft 2024 ? 🤔 pic.twitter.com/IqJd6delEl

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