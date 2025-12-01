Les Hawks d’un Jalen Johnson bouillant tapent les Sixers au bout de deux prolongations (134-142)

Le match de la nuit, assurément ! Les Sixers ont lutté, profité d’un grand Tyrese Maxey (44 points) pour emmener ce match face aux Hawks en prolongations, mais Jalen Johnson signe son meilleur match en carrière (41 points, 14 rebonds, 7 passes) et Atlanta s’impose au bout de deux prolongations (134-142).

La NBA sait décidément nous offrir de grands spectacles. Dans une nuit pas forcément marquée par une moisson de grandes rencontres, ce Sixers – Hawks tient clairement le rôle de rencontre de la soirée. Deux équipes qui ont lâché beaucoup d’énergie pour tenter d’arracher un match à l’issue indécise jusque tard dans la nuit de Philadelphie.

À noter qu’il s’agissait du retour au jeu pour Joel Embiid, après neuf rencontres ratées en raison pour injury management. L’ex-MVP a scoré 18 points en 30 minutes de jeu, laissant la vedette au duo Tyrese Maxey – Quentin Grimes, auteur de 72 points en cumulé.

Chez les Hawks, toujours pas de Trae Young mais un Jalen Johnson toujours bouillant qui signe sa prestation la plus aboutie en carrière pour arracher le succès. 41 points, 14 rebonds, 7 passes à 10/21 au tir, vous nous l’envoyez au All-Star Game immédiatement celui là s’il vous plaît.

Pour ce qui concerne le match en lui-même, il faut savoir que les deux équipes se sont livrées à un duel qui a bien failli trouver un vainqueur sans passer par la case overtime. Les Hawks menaient effectivement de 6 points à 39 secondes du terme, avant que les Sixers ne trouvent l’ouverture par l’intermédiaire d’un Tyrese Maxey décidé à ne pas abandonner pour provoquer cinq minutes de bonheur en plus.

TYRESE MAXEY’S WORLD 🌎

pic.twitter.com/TzQNwCyxH8

— Underground Sports Philadelphia (@UndergroundPHI) December 1, 2025

La prolongation semble promise aux locaux, mais Nickeil-Alexander Walker (34 points, très bon cette nuit) effectue le nécessaire pour donner une ultime cartouche aux Hawks, en donnant à nouveau cinq minutes supplémentaires à la partie. C’est dans cette deuxième prolongation que les Sixers agitent finalement le drapeau blanc, à l’issue d’un run fatal initié par Johnson.

Les Hawks continuent de compter sur un Jalen Johnson au niveau énorme en l’absence de Trae Young, qui devrait néanmoins pouvoir revenir au jeu dans les prochaines semaines.