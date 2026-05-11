Victor Wembanyama expulsé après un horrible coup de coude sur Naz Reid !

Alors qu’il restait plus de 8 minutes dans le deuxième quart, Victor Wembanyama s’est rendu coupable d’un très mauvais geste. Coup de coude très (et trop) dangereux dans le cou de Naz Reid. Expulsion la plus rapide pour un All-Star dans un match de Playoffs (depuis 1997), et première éjection de sa carrière. Une faute professionnelle tout simplement !

S’il avait été absolument exceptionnel au Game 3, Victor Wembanyama a cette nuit jeté son match à la poubelle en se faisant exclure après un très mauvais geste d’humeur. Sur un rebond, il se fait chahuter par Jaden McDaniels avant d’envoyer un énorme coup de coude dans le cou de Naz Reid pour évacuer sa frustration. Faute flagrante de niveau 2, l’Alien est contraint de retourner aux vestiaires.

VICTOR WEMBANYAMA EXCLU DU MATCH 4 FACE AUX WOLVES !!!

Coup de coude horrible et dangereux sur Naz Reid. Un geste d’humeur qui risque de coûter cher à son équipe.

Énorme faute professionnelle ! ⛔ pic.twitter.com/3j5RtE4kd3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2026

Alors oui Jaden McDaniels fait très certainement faute sur Wemby quelques secondes avant ce pétage de câble, qui résulte sans doute aussi d’une série dans laquelle les Loups sont loin d’être tendres avec lui. Mais rien ne pourrait justifier un tel geste. Heureusement, Naz Reid n’a rien subi de conséquent sur ce coup, qui reste beaucoup trop dangereux pour ne pas être sanctionné sévèrement.

Au-delà du simple geste individuel, Victor laisse aussi tomber les siens en se faisant exclure aussi tôt. Et si les Spurs se sont extrêmement bien battus jusqu’au bout du bout, notamment derrière les grosses performances de Dylan Harper et Stephon Castle, c’était malheureusement trop court pour battre ces Wolves qui ont été redoutables dans le money-time. Un Wemby de plus sur le parquet et San Antonio aurait peut-être pu rentrer à la maison en menant 3-1, immense différence !

Première éjection de sa carrière, mais aussi une expulsion qui bat un record puisque le V devient le All-Star a être exclu le plus rapidement d’un match de Playoffs depuis que la stat est notifiée (ère du play-by-play, 1997). Celui-là on aurait bien aimé qu’il ne le batte pas…

Wembanyama’s ejection with 8:39 left in the 2nd quarter is the earliest an All-Star has been ejected from a playoff game in the play-by-play era (since 1997-98), per ESPN Research.

— Michael C. Wright (@mikecwright) May 11, 2026

Vous l’aurez compris, rien à dire de positif sur cette action. Tout ce qu’il y a à attendre, c’est de voir comment il rebondira au Game 5. Rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi, à 2h du matin !