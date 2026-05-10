James Harden : « Les critiques existeront toujours, quoi qu’il arrive »

Auteur d’un Game 3 remarquable et d’une fin de match décisive en faveur des Cavaliers, James Harden tient enfin sa partie référence en demi-finale de Conférence, face aux Pistons. Une petite revanche ? Pas vraiment, l’expérience du meneur lui fait dire que cela n’est que la conséquence de son travail acharné pour continuellement trouver sa place sur le terrain.

On le reconnaît sans détour chez TrashTalk : on a critiqué James Harden pour son début de série très difficile face aux Pistons, avec deux premiers matchs proches de la catastrophe absolue en termes d’apport dans le jeu. Pertes de balle, gestion des duels, défense : rien de bon ou presque, et deux défaites pour des Cavaliers jamais trop loin au score mais terriblement pauvres dans la proposition de basket.

CLUTCH BUCKET BY JAMES HARDEN 💯

CAVS WIN GAME 3 AT HOME.

DET (2-1) CLE I Game 4: Monday, 8pm/et, NBC/Peacock pic.twitter.com/5pGwd3ZUOy

— NBA (@NBA) May 9, 2026



Alors quand on retrouve un James Harden droit dans ses pompes, on le signale aussi, et on applaudit. Le meneur signe 19 points à 8/14 au tir, avec 2 rebonds, 7 passes et surtout « seulement » trois pertes de balles. Un gros point d’amélioration après ses deux premiers matchs compliqués dans la gestion du cuir.

La Barbe a aussi permis de tuer le match avec les tirs importants réussis dans le money time. Enfin, on voit pourquoi ce joueur est chez les Cavaliers, et quelle est sa mission. Harden a confié après le match ne jamais avoir douté de lui-même, et que les critiques sont le lot d’un joueur tel que lui.

« Je n’ai pas tourné à 30 points de moyenne en saison régulière. Je suis là pour trouver mes positions de tir, comprendre les besoins et essayer de contribuer de le plus efficacement possible. Les critiques viendront quoi qu’il arrive, que vous fassiez quelque chose de bien ou de mal. Pour ma situation, si on me donne des opportunités dans le quatrième quart-temps, je vais en tirer profit. J’ai fait un travail remarquable tout au long de ma carrière pour comprendre quelle est ma mission, surtout en vieillissant, et pour faire tout ce qu’il faut pour gagner. C’est tout ce qui compte. »

Dos au mur, les Cavaliers doivent toujours gagner impérativement ce lundi soir pour remettre la série à zéro. Une défaite dans le Game 4 donnerait une opportunité aux Pistons de terminer la série à la maison, là où Cleveland n’a pour le moment pas trouvé la solution.