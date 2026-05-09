Nouvelle soirée de Game 3 dans ces Playoffs NBA. Les Cavs espèrent revenir à 2-1, chez eux, dans un match qui démarrera en prime time, à 21h (heure française). Les joueurs du Thunder voudront, eux, enfoncer des Lakers, toujours sans Luka Doncic, à L.A. !

TWO MORE GAME 3s 🍿 ▪ Detroit heads to Cleveland up 2-0 behind Cade’s 25p, 10a in Game 2

▪ Thunder bring a 2-0 lead into LA after winning their 6th straight Playoff game 📺 NBC, Peacock & ABC

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Cavaliers – Pistons (21h)

2-0 pour Detroit

Diffusion sur Amazon Prime et NBA League Pass

Les Pistons ont dominé les Cavs à la maison et ont l’occasion de les enfoncer dans un Game 3 que Cleveland doit gagner pour rester en vie. Mais pour cela, les joueurs de l’Ohio doivent (enfin) pouvoir compter sur tout le monde. Les patrons que sont Donovan Mitchell et James Harden se doivent d’être performant TOUS LES DEUX ! À l’intérieur, Jarrett Allen et Evan Mobley doivent arrêter de joueur un match sur deux chacun… il est temps de se montrer en même temps ! Sans ça, les Pistons finiront par mener 3-0 et la saison de Cleveland prendra fin plus tôt qu’attendu !

Lakers – Thunder (2h30)

2-0 pour OKC

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

Les Lakers n’ont plus beaucoup de place pour de l’espoir. Les hommes de JJ Reddick sont menés 2-0 par une équipe ultra dominante et qui, peu importe les scénarios, semblent pouvoir s’en sortir et trouver des solutions à n’importe quel problèmes, fait de jeu… sans Jalen Williams depuis le début de la série, sans SGA sur un quart-temps complet ? Pas de problèmes pour OKC, le job sera fait !

Alors, côté Lakers il ne reste plus qu’à espérer un faux pas, un match « sans » du Thunder (est-ce que ça existe même ?) ou bien une soirée d’exception de tel ou tel joueur (même pas sûr que ça suffise)… Une chose est sûre, à 3-0, ce n’est pas cette équipe des Lakers qui marquera l’histoire en devenant la première à remonter ce déficit.

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir-