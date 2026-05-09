Highlights : Victor Wembanyama injouable dans le 4e quart-temps (16 points)

Victor Wembanyama a signé le meilleur quart-temps de sa carrière en Playoffs, avec 16 points pour compléter une performance de mammouth face aux Wolves, dans un Game 3 crucial remporté 108-115. Voici les highlights du quatrième QT, à consommer sans modération.

16 points inscrits dans le clutch, les Wolves au tapis, l’Alien dans la légende. Victor Wembanyama a marqué les esprits en signant une performance historique en Playoffs sur le plan statistique. Cela « dès » le 7e match de sa carrière au printemps. Son quatrième quart-temps est un aperçu de toute sa palette offensive.

WEMBY’S FOURTH QUARTER TAKEOVER 😳

Wemby’s 16 PTS in the fourth quarter is the most in a quarter in his playoff career 👽 pic.twitter.com/6ZEY6G1weN

— SportsCenter (@SportsCenter) May 9, 2026