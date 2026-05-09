Dans un Game 3 crucial entre les Spurs et les Wolves cette nuit, Victor Wembanyama a sorti une véritable masterclass en compilant 39 points, 15 rebonds et 5 contres, le tout avec un money-time de patron. Pas de doute, Wemby est fait pour les grands moments de Playoffs.

On parle d’un joueur de 22 ans seulement, qui dispute sa première campagne de Playoffs en carrière, et qui se retrouve dans un Game 3 crucial de demi-finale de conférence, en terre hostile et face à une équipe aussi physique qu’expérimentée.

Beaucoup, dans un tel contexte, auraient (logiquement) flanché. Pas Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama absolument exceptionnel dans ce Game 3 face aux Wolves :

🔹 39 points (13/18 au tir)

🔹 15 rebonds

🔹 5 contres

🔹 3/5 à 3-points

🔹 10/12 aux lancers

Le tout avec un énorme money-time.

22 ans, septième match de Playoffs ! ⭐ pic.twitter.com/mgGv8mtPJk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2026

Dans le match le plus important de sa carrière jusqu’ici, Wemby a peut-être joué son meilleur match… en carrière au vu du contexte. Y’a les stats certes, mais surtout l’énorme impact des deux côtés du terrain, et ce money-time fabuleux où il a guidé les Spurs vers un succès capital.

« Depuis que je suis dans la Ligue, j’attendais vraiment de vivre ces moments-là, ces matchs à fort enjeu, car c’est ce que j’aime » a déclaré Victor après le Game 3. « Le sentiment que j’ai avant le match, l’excitation, le feu intérieur, c’est encore plus fort (que d’habitude) et ça se renforce de plus en plus au fur et à mesure du match. Je suis fait pour ça. J’aime ça plus que tout au monde. »

C’est du Kobe dans le texte.

Devenant seulement le quatrième joueur de l’histoire des Playoffs NBA à sortir un match en 35 points, 15 rebonds et 5 contres (avec Shaquille O’Neal, Hakeem Olajuwon et Kareem Abdul-Jabbar, téma le cercle VIP), Victor Wembanyama a prouvé une fois de plus qu’il avait les épaules pour répondre aux immenses attentes placées en lui, voire même les dépasser. Physiquement, mentalement, émotionnellement, Wemby coche toutes les cases.

Cette performance légendaire s’inscrit pleinement dans son ascension fulgurante depuis son arrivée en NBA en 2023. Et qui sait jusqu’où l’Alien peut emmener son équipe dès cette année : grâce à leur phénomène, les Spurs mènent désormais 2-1 face aux Wolves et sont en route pour retrouver les Finales de Conférence Ouest pour la première fois depuis 2017. Tout ça, à peine deux ans après une saison à 22 victoires.

L’effet Wemby.

Je sais pas si on se rend compte…

On a un Français de 22 ans qui est seulement dans sa 3e saison NBA, qui a été DPOY unanime et finaliste MVP cette saison.

Dans son match NBA le plus important en carrière jusqu’ici, il sort une perf’ à la Shaq / Kareem / Olajuwon, avec une… pic.twitter.com/KX1CRCKb6j

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