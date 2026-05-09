Il y a les bons matchs de Playoffs. Il y a les performances de superstar. Et puis il y a les soirées où Victor Wembanyama décide tout simplement de marquer l’histoire de la NBA. Dans la victoire des Spurs sur le parquet des Wolves, l’Alien a livré une performance monumentale : 39 points, 15 rebonds, 5 contres. Une ligne de stats tellement sale que seuls trois monstres avant lui avaient réussi un match à 35 points, 15 rebonds et 5 blocks en Playoffs : Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon et Shaquille O’Neal. Voilà la liste. Merci, au revoir.

Le récap de la victoire des Spurs

Voici les joueurs NBA qui ont réalisé un match à 35 points, 15 rebonds, 5 contres dans l’histoire des Playoffs :

🔸 Shaquille O’Neal

🔸 Kareem Abdul-Jabbar

🔸 Hakeem Olajuwon

🔸 VICTOR WEMBANYAMA

La légende est en marche. pic.twitter.com/UbB2JQXaSd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2026

Cette nuit dans la victoire des siens dans le Game 3 face à Minnesota, Wemby a lâché 39 points, 15 rebonds et 5 contres. Une ligne statistique atteinte auparavant par seulement trois légendes en Playoffs : Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon et Shaquille O’Neal.

Shaquille O’Neal l’avait fait à trois reprises, dont un énorme 44 points, 21 rebonds et 7 contres en 2001. Hakeem Olajuwon, lui aussi, l’a réalisé trois fois avec notamment 49 points, 25 rebonds et 6 contres en 1987, tandis que Kareem Abdul-Jabbar avait ouvert la voie dès 1974 avec 35 points, 21 rebonds et 6 blocks et a réitéré l’exploit en 1977 (40-19-9). Désormais, le nom de Wemby apparaît à côté de trois des plus grands pivots de tous les temps… après seulement sept matchs de Playoffs.

Sauf qu’évidemment, tout monstrueux qu’il est, il a trouvé le moyen d’ajouter sa propre dinguerie : il est le seul des quatre (donc le seul de l’histoire) à avoir ces chiffres en ayant shooté à plus de 70% sur un tel match (13/18). 39 points à 70% au shoot !!! Est-ce qu’on se rend compte de la dinguerie ? Parce qu’apparemment dominer ne suffisait pas, il fallait aussi le faire en étant indécent d’efficacité.

Victor Wembanyama est tout simplement devenu le premier joueur de l’histoire en NBA à réaliser un match de Playoffs à :

+ de 35 points

+ de 15 rebonds

+ de 5 contres

+ de 70 % au tir

On assiste à quelque chose de différent ! 💥 https://t.co/n8aIVJRyEl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2026

À lire aussi : le résumé du match immense de Wemby

Les Wolves ont pourtant tout tenté. Contacts, combats dans la raquette, prises à deux, défense au large… mais hier soir, il n’y avait rien à faire, Wemby était possédé d’une envie de tout casser. Et le pire ? On a presque l’impression qu’il ne force jamais.

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Le moment le plus flippant pour Minnesota est peut-être arrivé quand Wemby a pris sa cinquième faute à six minutes de la fin. On s’est alors dit qu’il allait calmer le jeu et finir plus tranquille… eh eh, c’est mal le connaître ! Le garçon est revenu comme un fou, a collé 16 points dans le dernier quart-temps avec des tirs et des moves ultra clutch pour éteindre définitivement les Wolves. Mention spéciale au spin fadeaway planté sur Rudy Gobert, un move appris auprès de Hakeem Olajuwon lui-même… comme quoi !

Les deux actions TELLEMENT importantes de Wemby dans le money-time ! 😱🔥 pic.twitter.com/eVHdWl6hZj https://t.co/KCM7j8JiGI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2026

Sept matchs de Playoffs… et déjà des records absurdes

Le plus effrayant dans tout ça ? Le gars découvre encore les Playoffs. On rappelle qu’il y a quelques jours seulement, Wemby claquait déjà 12 contres lors du Game 1 (record NBA), puis il a roulé sur Minnesota au Game 2 dans un collectif énorme, et maintenant ça… Sept matchs. SEPT !!!

Pendant que certains apprennent encore le rythme de la postseason, Victor Wembanyama collectionne déjà les stats réservées aux Hall of Famers. Les Spurs mènent désormais 2-1 dans la série et Victor Wembanyama écrit déjà l’histoire !