Images presque irréalistes qui ne feront pas taire les débats sur l’arbitrage. Tony Brothers (arbitre) retenu par les joueurs des Wolves, pendant que Chris Finch lui signifie son mécontentement suite à une demande de temps-mort ignorée. « Irresponsable », pour le coach de Minnesota.

Est-ce que Tony Brothers sera de nouveau assigné sur un match des Wolves en Playoffs ? Pas vraiment sûr, après les « étranges » événements survenus lors du Game 3 entre Minnesota et San Antonio.

Dans le 4e quart-temps, le coach des Wolves demande un temps-mort, demande d’abord ignorée par Tony Brothers. Lorsque le temps-mort est sifflé, Finch demande à récupérer les trois secondes écoulées entre sa demande et le coup de sifflet. Logique, dans une fin de match où les Loups sont menés au score.

Sauf que l’arbitre ne l’entend pas de cette oreille. Les joueurs des Wolves doivent même le retenir d’aller s’expliquer frontalement avec le tacticien de Minny dans des images presque hallucinantes.

TONY BROTHERS & CHRIS FINCH EXCHANGE WORDS. 🍿👀 pic.twitter.com/qmWLD48jdB

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 9, 2026

Après la partie, Finch a expliqué tout le manque de professionnalisme de l’arbitre, inacceptable pour lui. Surtout dans une fin de match à enjeu comme celle-ci.

« C’est irresponsable. J’ai demandé le temps-mort trois secondes (avant que Brothers ne siffle) et j’ai demandé à récupérer ces trois secondes. Il m’a entendu, m’a ignoré et a laissé le jeu continuer. Cela nous a presque coûté une perte de balle. Et ensuite, vous l’avez vu, il a vrillé. J’ai été lui demandé ensuite où est-ce que la balle serait remise en jeu, et il m’a crié dessus. »

De leur côté, les joueurs ont préféré ne pas prendre trop parti, sans doute la position la plus confortable pour ne pas se mettre à dos le corps arbitral, déjà particulièrement critiqué cette saison et encore plus depuis le début des Playoffs.