Loterie de la Draft NBA : tout ce qu’il faut savoir sur l’événement !

En marge des Playoffs, un événement majeur du calendrier a également lieu ce dimanche à 21h : la Loterie de la Draft NBA. On va enfin savoir qui va récupérer le premier choix après une saison placée sous le signe du tanking. Par ici pour connaître toutes les infos indispensables.

Rappel : la Loterie de la Draft NBA, c’est un petit peu comme la remise des diplômes en fin d’études… mais pour les cancres. Pendant que les meilleurs élèves sont en train de régler leurs comptes durant les Playoffs, les mauvais patientent sagement en attendant de savoir s’ils auront plus de chances de s’améliorer dès la saison prochaine.

Qui a le plus de chances d’avoir le premier choix de la Draft 2026 ?

Les probabilités que possède chaque équipe pour remporter le premier choix de la Draft sont basées sur les résultats de la saison régulière. Voici qui a le plus de chances de décrocher le gros lot après avoir enchaîné les défaites ces derniers mois :

Wizards : 14% Pacers : 14% Nets : 14% Jazz : 11,5% Kings : 11,5% Grizzlies : 9% Hawks : 6,8% (via Pelicans) Mavericks : 6,7% Bulls : 4,5% Bucks : 3% Warriors : 2% Thunder : 1,5% (via Clippers) Heat : 1% Hornets : 0,5%

Below are the 2026 NBA Draft Lottery probabilities for each team ⬇️ pic.twitter.com/SPuHiKew7n

— NBA Communications (@NBAPR) May 8, 2026

Le pick des Pacers ira aux Clippers s’il n’est pas dans le Top 4 (transfert d’Ivica Zubac à la trade deadline).

Les Hawks possèdent le pick des Pelicans après le transfert de Derik Queen à la Draft 2025. Les Hawks ont aussi un pick swap avec les Bucks. Cela signifie qu’Atlanta terminera avec le meilleur pick entre celui des Pelicans et des Bucks, ce qui booste les chances des Hawks de finir dans le Top 4.

Le Thunder possède le pick des Clippers et il y a donc théoriquement une chance que le champion en titre repart avec le premier choix. Flippant.

Qui portera chance à sa franchise ?

Voici les représentants de chaque franchise qui participera à la Loterie de ce dimanche soir. Spoiler, il y a du beau monde :

Hawks : Onsi Saleh

Nets : Vince Carter

Hornets : Kon Knueppel

Bulls : Toni Kukoc

Mavericks : Rolando Blackman

Warriors : Larry Harris

Pacers : T.J. McConnell

Grizzlies : Tayshaun Prince

Heat : Alonzo Mourning

Bucks : Mallory Edens

Thunder : Nick Collison

Kings : Scott Perry

Jazz : Keyonte George

Wizards : John Wall

Qui va porter chance à son équipe ? Qui sera le chat noir ? Réponse ce soir !

Une Loterie NBA très attendue

La Loterie NBA 2026 est particulièrement attendue car de nombreux prospects cinq étoiles font saliver les franchises NBA :

AJ Dybantsa

Darryn Peterson

Cam Boozer

Caleb Wilson

Phénomène athlétique et gros scoreur, Dybantsa est aujourd’hui favori pour être le premier pick. L’arrière Darryn Peterson est lui considéré comme le plus gros talent pur de la cuvée, mais a vu sa saison NCAA être perturbée par de gros problèmes de crampes (plus d’infos ici). Quant à l’intérieur de Duke Cam Boozer, il a été élu Joueur Universitaire de l’Année et devrait être rapidement productif en NBA grâce à son impact physique et ses fondamentaux. Enfin, Caleb Wilson (North Carolina) est hyper intrigant à travers ses capacités physiques +++ et son intensité de tous les instants.

En plus de ce Top 4, il y a plusieurs arrières qui sortent d’une grosse saison freshman en NCAA (Darius Acuff Jr., Keaton Wagler, Kingston Flemings…) et qui sont très très prometteurs.

Bleacher Report has OKC winning the draft lottery and taking AJ Dybantsa in its latest mock draft 😳

1. AJ Dybantsa — Thunder

2. Darryn Peterson — Grizzlies

3. Caleb Wilson — Jazz

4. Cameron Boozer — Pacers

5. Darius Acuff Jr. — Wizards

6. Keaton Wagler — Nets

7. Mikel Brown Jr.… pic.twitter.com/HR3YfLEGJM

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 7, 2026

La malédiction du pire bilan

Cela fait depuis 2018 que le pire bilan de la NBA n’a pas remporté le premier choix à la Loterie.

2019 / Pelicans : 7e pire bilan

2020 / Timberwolves : 3e pire bilan

2021 / Pistons : 2e pire bilan

2022 / Magic : 2e pire bilan

2023 / Spurs : 3e pire bilan

2024 / Hawks : 10e pire bilan

2025 / Mavericks : 11e pire bilan

Ces deux dernières années, ce sont même des équipes totalement inattendues qui ont décroché le gros lot. Les Hawks avaient remporté le premier choix en 2024 avec seulement 3% de chances, et les Mavs l’an dernier avec à peine… 1,8%

Autant dire que TOUT EST POSSIBLE.

La Loterie à suivre en direct sur TrashTalk

La Loterie NBA sera diffusée sur ABC/ESPN aux États-Unis (depuis Chicago) et sur le NBA League Pass. Mais surtout, elle sera commentée en live sur la chaîne Twitch de TrashTalk !