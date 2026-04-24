Après AJ Dybantsa hier, c’est un autre prospect cinq étoiles qui vient d’annoncer sa présence à la Draft NBA 2026 : Darryn Peterson quitte l’université du Kansas pour faire le grand saut !

L’arrière des Jayhawks a annoncé sa décision via un message sur son compte Instagram : « C’est mon rêve de toujours et je suis très excité pour l’avenir » a notamment déclaré Peterson.

Après AJ Dybantsa hier, c’est Darryn Peterson qui annonce sa présence à la Draft NBA 2026.

Talent offensif énorme mais saison compliquée sur le plan physique pour lui.

Il reste en course pour être 1er choix en juin prochain. pic.twitter.com/DrVM3bgHt6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2026

Arrière scoreur d’1m98, Darryn Peterson a bouclé sa saison freshman avec des stats de 20,2 points, 4,2 rebonds, 1,6 passe et 1,4 interception, à 44% au tir dont 38% à 3-points et presque 83% aux lancers-francs. Il est globalement considéré comme le joueur le plus talentueux de sa cuvée, lui qui a parfois été comparé à Kobe Bryant – rien que ça – pour ses qualités naturelles de scoreur. Il était aussi perçu comme le meilleur lycéen US au moment de son arrivée en NCAA.

Malgré son talent, malgré ses belles stats, la cote du bonhomme a néanmoins pris un petit coup cette année. Sa saison a en effet été perturbée par des problèmes physiques qui ont beaucoup interrogé. Il a notamment été victime de sérieux problèmes de crampes, ce qui l’a poussé à quitter des matchs prématurément à plusieurs reprises. À Oklahoma State mi-février, Peterson avait lui-même demandé à sortir, dans une vidéo virale qui avait beaucoup fait réagir. Certains ont commencé à remettre en question son esprit de compétition et même son amour du basket.

Ces doutes, ils sont toujours là, Peterson n’ayant pas réussi à les balayer lors de la March Madness (élimination dès le deuxième tour avec Kansas). Les différents tests et entretiens au prochain Draft Combine seront donc particulièrement importants pour lui.

Il est toujours en course pour être numéro 1, à la lutte avec AJ Dybantsa.