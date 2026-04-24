Forfait depuis la fin de la saison régulière à cause d’une blessure au muscle oblique, Austin Reaves se rapproche d’un retour ! Il est listé comme « incertain » par les Lakers pour le Game 3 face aux Rockets ce soir.

On ne pensait pas voir Austin Reaves – initialement annoncé absent pour 4 à 6 semaines – revenir lors du premier tour face à Houston, encore moins en milieu de série. Mais c’est un scénario de plus en plus crédible.

Oho ?

Austin Reaves est passé « QUESTIONNABLE » pour le Game 3 à Houston ! pic.twitter.com/9c03wygjEf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2026

« Questionnable », ça veut dire qu’il a en gros une chance sur deux de jouer ce soir lors du Game 3 à Houston. Une magnifique surprise pour les fans des Lakers ce matin au réveil, beaucoup moins pour les fans des Rockets qui commencent à désespérer après les deux défaites à Los Angeles.

Pour rappel, Reaves s’était blessé contre le Thunder début avril, il y a exactement trois semaines. Il a repris l’entraînement et semble suffisamment en forme pour envisager un retour. Néanmoins, c’est peut-être aussi un coup de bluff des Lakers pour apporter encore un peu plus de confusion aux Rockets, qui doivent absolument gagner la troisième manche. Les Lakers mènent 2-0 et ont donc gagné du temps avant de faire revenir Reaves et/ou Luka Doncic. Ils n’ont pas à se précipiter, juste à bien gérer.

Côté Houston, Kevin Durant est également listé comme « incertain », mais cette fois-ci à cause d’un bobo à la cheville. Vu l’urgence de la situation, on serait surpris de ne pas le voir sur le parquet du Toyota Center.