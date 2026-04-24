Victor Wembanyama : une participation au Game 3 pas exclue !

Plus de 48h après sa commotion cérébrale due à une grosse chute sur le visage, Victor Wembanyama semble progresser dans le bon sens. L’Alien est désormais listé comme « questionable » pour le Game 3 face aux Blazers.

Nouvel épisode dans la saga rétablissement de notre Victor Wembanyama national qui semble de plus en plus se diriger vers une fin heureuse. Après l’annonce de son voyage avec l’équipe hier direction Portland, Wemby est désormais listé « questionable » pour le Game 3 contre la franchise de l’Oregon !

🚨 Victor Wembanyama listé QUESTIONNABLE par le staff de San Antonio à 24h du Game 3 entre Blazers et Spurs !

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2026

Son rétablissement semble être l’un des plus rapides que la NBA ait connu pour l’instant. Pour rappel, en moyenne un retour de commotion cérébrale se fait en 7 jours dans la Grande Ligue.

Pour l’instant, difficile de savoir s’il sera vraiment présent pour cette troisième bataille face aux Blazers ou si ce statut de questionable n’est qu’une étape vers un retour plutôt prévu pour le Game 4. En tout cas, le pivot des Spurs progresse bien et c’est tout ce qui compte, croisons les doigts pour qu’il en soit ainsi jusqu’à son retour sur les parquets !

Source texte : TheSteinLine