Josh Hart déplore le prix des places au Madison Square Garden pour le Game 3

Les Finales NBA sont de retour à New York, pourtant il sera difficile pour les fans d’y accéder. Les prix des tickets pour le Game 3, même les moins chères, sont absolument exorbitants, et Josh Hart le déplore !

La balle orange anime l’entièreté de New York, sans limite de classe sociale. Mais malheureusement, il semblerait bien que le Madison Square Garden ne soit réservé qu’à une élite financière sur les Games 3 et 4 à venir.

Jusqu’à hier, la place la moins chère disponible coûtait plus de 10 000 dollars. L’équivalent de 18 PlayStation 5, d’une Golf GTI d’occas ou encore de 161 allers-retours Paris – Châteauroux. Pas la somme la plus abordable du monde quoi.

Une situation déplorable pour la Knicks Nation, mais que certains joueurs critiquent aussi, comme Josh Hart hier en conférence de presse :

« J’aimerais que les prix des billets ne soient pas aussi exorbitants. Beaucoup de gens qui attendent ce moment depuis très longtemps ne pourront même pas entrer dans la salle. 7 000 ou 8 000 dollars, c’est ridicule. »

« I wish the ticket prices weren’t as crazy as they are. A lot of people who have been waiting for this moment for a very long time unfortunately aren’t able to get into the building. $7K, $8K is ridiculous. »

Josh Hart on the ticket prices for Game 3 of the NBA Finals at MSG: pic.twitter.com/2BuW1j3SWj

— SNY Knicks (@sny_knicks) June 7, 2026

Et bien les prières de Josh Hart ont été entendues, mais peut-être pas pour les bonnes raisons…

Depuis hier, le prix des places est en chute libre, descendant même jusqu’à 2 900 dollars (contre 10 000 dollars hier) au moment où ces lignes sont écrites. Pour quelle raison ? La présence controversée du président américain Donald Trump.

Vu la taille du dispositif de sécurité et les contraintes imposées, on comprend pourquoi la demande est en baisse pour ces places. En espérant que la Grosse Pomme vivra tout de même au rythme de ses Knicks cette nuit !