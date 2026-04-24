Les Wolves giflent Denver (113-96) : 2-1 dans la série, grand Rudy Gobert !

Les Nuggets se prennent une bonne vieille raclée dans le Game 3 de leur série face aux Wolves (113-96) et devront se reprendre au Game 4 s’ils veulent exister. Les Wolves ont dominé du début à la fin, emmenés par un Rudy Gobert impérial qui a mis tout le monde d’accord : 2-1 pour Minnesota !

Du début à la fin du match Minnesota a donné une leçon de basket à Denver. Dans une victoire facile (113-96), les Wolves ont dominés offensivement, défensivement… PARTOUT ! Jaden McDaniels a rangé Jamal Murray dans sa poche, Rudy Gobert a calmé tout le monde et les Loups prennent la main dans la série : 2-1 !

🚨FIN DU MATCH : WOLVES 113-96 NUGGETS !

Quelle prestation des Wolves, remarquable !

Écrasante victoire, Rudy Gobert IMPÉRIAL en défense sur Nikola Jokic. Jaden McDaniels IMMENSE !

Alchimie collective au top, départ canon dans le match et anesthésie immédiate des Nuggets.… pic.twitter.com/UV0uTKC62T

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Le film du match

Dès l’entame, les Timberwolves ont donné le ton… et les Nuggets ont vite compris qu’ils allaient passer une sale soirée. Pris par une défense étouffante et une grosse agressivité, Denver est complètement passé à côté et s’est fait éteindre (11 petits points inscrits dans le premier quart-temps).

Minnesota a déroulé tout le match. Jaden McDaniels, Ayo Dosunmu et Donte DiVincenzo (entre autres) ont attaqué le cercle à répétition pendant que Big Rudy et la défense continuaient de verrouiller. Résultat : un énorme run et un +22 à la pause (61-39).

Au retour des vestiaires, les Nuggets ont tenté de réagir… sans succès. Rudy Gobert a tout simplement fait vivre un enfer à Nikola Jokic, limité à un horrible 7/26 au tir. Sans Aaron Gordon, les Nuggets n’ont trouvé aucune solution et Jaden McDaniels a, lui aussi, fait vivre un calvaire à Jamal Murray. Les deux stars du Colorado étant mises en sourdine… le match est vite devenu long.

Les bancs se sont ouverts assez vite, score final : 113-96… c’est ce qu’on appelle une valise, une raclée, une branlée, une leçon, une gifle, un statement. Bref, vous avez compris l’idée !

C’est une hécatombe à Minneapolis.

Les Nuggets sont en train de se faire DÉ-FON-CER 💀

Franchement à part les 3 fautes avant la mi-temps pour Anthony Edwards je vois pas la moindre tâche sur le tableau des Wolves.

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Côté stats

Dans ce genre de débâcle, personne ne sort vraiment du lot. Même si à Minnesota, Rudy Gobert a sorti un énorme match dans l’impact défensif surtout, à l’instar du Game 2 ! Cela se traduit en chiffres par un double-double (10 points, 12 rebonds) auquel viennent s’ajouter trois contres et un +/- de +18. Rudy est peut-être bien le meilleur joueur de cette série côté Wolves… et on ne dit même pas ça parce qu’il est français hein !

Belle perf’ d’Ayo Dosunmu également : 25 points, 9 passes pour l’ancien de Chicago en sortie de banc… solide !

Côté Nuggets, Nikola Jokic sort comme d’hab un beau match statistique avec 27 points et 15 rebonds… mais là, Nikola, ça n’a vraiment servi à rien ! Le Joker termine même avec un -21 de +/-… pas trop serrée la poche de Rudy sinon, ça va ?

TOUGH pic.twitter.com/q3Btc4joO2

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Le highlight du match

Jaden McDaniels, ce coquin…

JADEN MCDANIELS LE PÉTARD 🔥

POINT D’EXCLAMATION D’UN MATCH XXL ! pic.twitter.com/hYLjVo6xnk

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Vous voulez résumer ce match et l’avenir potentiel de cette série ? On l’a fait pour vous sur X (cadeau) :

Là pour moi la question qui se pose : comment réussir à s’ajuster au Game 4 côté Denver ?

Ok, Aaron Gordon est absent, ça joue.

Mais d’un côté comme de l’autre du terrain, va falloir fournir bien plus, joueurs ET entraîneurs. Ton joueur majeur se fait ouvrir en deux.

Sinon…

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Rendez-vous au Game 4 dans la nuit de samedi à dimanche !