Vous avez bien lu : vol, hôtel et tickets pour le Game 5 des Finales NBA ! Bon, à l’heure actuelle le match n’existe pas encore, mais chez TrashTalk et Unibet on y croit fort. Pour terminer en beauté la saison NBA, voici un jeu-concours de dingue. L’opportunité d’une vie, participation possible jusqu’à minuit ce lundi !

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Deux équipes qui jouent le meilleur basket de la saison.

Deux équipes qui s’arrachent pour le moindre ballon.

Deux équipes à retrouver dans une salle mythique, celle des Spurs. Bien évidemment, au-delà du match, toute une culture à découvrir sur le temps libre des vainqueurs sur place : celle du Texas et de San Antonio. Bref, le voyage d’une vie, qu’on vous dit.

Non seulement le Game 3 de ce soir est crucial pour la suite des Finales NBA…

… mais il est vital pour le jeu-concours qu’on a mis en place sur Insta 😭😭😭😭

Game 5 ce samedi à San Antonio, on offre 2 places pour ce match imaginaire entre Spurs et Knicks rien que pour la… pic.twitter.com/tsCnniBvwP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 8, 2026

Pour participer, il faut se dépêcher, car la limite pour participer est ce LUNDI 8 JUIN À MINUIT. D’autres conditions entrent aussi en jeu, notamment :

Avoir 18 ans.

Posséder un compte Unibet (ce sera vérifié).

Un passeport en règle avec au moins 6 mois de validité restante).

Évidemment, il existe un monde où les Knicks gagnent la série 4-0 et sont couronnés champions NBA sans avoir recours à un Game 5. Si on ne donne pas très cher de la peau de New York en cas de titre aussi rapide, on a ici tout prévu : le gagnant et son +1 recevront deux tickets pour le prochain NBA Paris Game, où ils retrouveront les Spurs et les Pelicans dans la Ville Lumière.