Les Raptors prennent feu en fin de match et assassinent les Cavs (126-104) !

Les Raptors ont arraché une victoire spectaculaire face aux Cavaliers (126-104) au terme d’un quatrième quart-temps complètement fou. Portés par un duo RJ Barrett – Scottie Barnes incandescent et un Jamison Battle inattendu en facteur X (oui, oui!), les Canadiens reviennent à 2-1 dans la série et peuvent y croire à nouveau.

Atkinson ouvre son banc, c’est donc terminé pour de bon à Toronto !

Match en même temps que le Hawks – Knicks donc pas pu beaucoup envoyer dessus (désolé…), mais remarquable run des Dinos dans le 4e quart pour mettre KO les Cavs et ne pas se retrouver dos au mur.

2-1… pic.twitter.com/GqQvb83qB3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2026

Le film du match

Après une très bonne entame de la part des Raptors, et notamment du duo RJ Barrett – Scottie Barnes (31 points à deux en première mi-temps, 66 au total), les Raptors ont compté jusqu’à 10 points d’avance. Mais c’était sans compter sur le réveil des Cavs, emmenés par un collectif très complémentaire, un secteur intérieur dominant et un Max Strus précieux en sortie de banc avec 15 points et 4 bombinettes de loin. À la pause, les deux équipes se retrouvent à égalité (54-54), offrant une opposition prometteuse.

Et le match ne déçoit pas en deuxième mi-temps, avec une bataille entre deux équipes qui se sont rendu coup pour coup. Dans le quatrième quart-temps, ce sont finalement les Raptors qui ont sorti les crocs, mettant 20 points dans la tête des Cavs en un seul quart (43-23 dans le quatrième quart-temps). Dans ce money-time parfait pour Toronto, un homme est sorti de nulle part : Jamison Battle. Le sophomore des Raptors a sorti un 4/4 à 3 points absolument décisif. Le « Jamison Battle game »… fallait le voir venir, celui-là !

ANOTHER ONE!

JAMISON BATTLE (14 PTS, 4-4 3PM) IS PUTTING ON A SHOOTING CLINIC. https://t.co/Bh971cDBSB pic.twitter.com/Ek5t6OzpTv

— NBA (@NBA) April 24, 2026

Côté stats

Dans la victoire des Canadiens, deux garçons ont mené cette équipe de bout en bout : Scottie Barnes et RJ Barrett ! Les deux finissent à 33 points chacun. L’ancien des Knicks ajoute 5 rebonds et 5 passes à 6/8 à 3 points, tandis que Scottie termine en double-double avec 11 passes décisives.

Côté Cavaliers, tout le monde était dans le match jusqu’à ce fameux quatrième quart-temps, mais personne n’est vraiment sorti du lot. Le meilleur marqueur s’appelle James Harden avec 18 points…

Le highlight du match

COLLIN MURRAY-BOYLES OH MY GOODNESS. pic.twitter.com/VdyG6VdnFs

— Omer Osman (@OmerOsman200) April 24, 2026

Les Raptors reviennent mais il faudra faire attention aux Cavs qui voudront prendre leur revanche ! Et même s’il y a de la place à l’optimisme à Toronto, sans un Brandon Ingram plus présent ça va être compliqué… eh oui, ce bon vieux Battle ne va pas prendre feu tous les soirs comme ça ! Rendez-vous au Game 4 dimanche soir.