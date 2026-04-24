Atlanta refroidit New-York (109-108) grâce à un CJ McCollum en patron !

Les Hawks s’imposent dans le Game 3 face aux Knicks (109-108) et reprennent l’avantage dans la série : 2-1 ! Les coéquipiers d’un CJ McCollum clutchissime ont dominé les débats et peuvent logiquement rêver du deuxième tour à ce stade, face à cette équipe de New York…

C’est dans une fin de match irrespirable que les Hawks se sont imposés d’un petit point (109-108) après une rencontre dominée de bout en bout. Les Knicks ne sont pas passés loin du hold-up, mais voient finalement la série se compliquer sérieusement.

🚨 FIN DU MATCH : HAWKS 109-108 KNICKS !

Remarquable soirée pour Atlanta qui prend les devants dans la série ! Match plutôt appliqué où l’équipe a su tirer parti des erreurs d’une équipe de New York globalement sans idées.

Retour des Knicks sur la toute fin et gros money… pic.twitter.com/7RLDUTwXD6

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Le film du match

Game 3 ultra disputé à Atlanta, dans lequel les Hawks ont mis la pression d’entrée aux Knicks et ont vite pris les rênes de la rencontre. Les hommes de Quin Snyder ont compté jusqu’à 15 points d’avance en première mi-temps avec, encore une fois, un CJ McCollum impérial (16 points à la pause, 23 au total), qui s’impose véritablement comme LE patron des Hawks dans cette série !

Les Faucons ont viré en tête à la pause (58-50) et ont maintenu leur avance, grâce notamment à un Nickeil Alexander-Walker de gala, auteur d’un bon 3/3 du parking dans le troisième quart… propre ! Ils ont dominé les Knicks dans quasiment tous les secteurs de jeu et New York s’est frotté à un mur, avec un Jalen Brunson souvent bien trop seul en attaque. Les New-Yorkais ont enchaîné les pertes de balle (donnant des paniers faciles à Atlanta)… et quand ces turnovers arrivent au moment où ton équipe revient au score, ça devient très compliqué !

Comme un symbole des difficultés des hommes de Mike Brown, Josh Hart et Mikal Bridges ont entamé le quatrième quart-temps avec 0 point chacun. Un beau total qui prouve les difficultés rencontrées par ces Knicks face à une équipe d’Atlanta en place… même si Hart a contribué autrement (notamment au rebond), là où Bridges, lui, a complètement disparu (1 rebond, 2 passes, 4 pertes de balle et zéro point donc… un bon gros match de « biiiip »).

Les Hawks finissent donc par s’imposer logiquement au vu du scénario de la rencontre et prennent le lead dans cette série, après 3 dernières minutes de pure folie, un ultime shoot décisif de CJ McCollum et une dernière défense MONSTRUEUSE !

LE DAGGER DE CJ MCCOLLUM 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/HQ8W2yE0dC

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Côté stats

On a parlé de Nickeil Alexander-Walker et de CJ McCollum, mais comment ne pas mentionner Jonathan Kuminga. L’ancien joueur des Warriors a l’air d’avoir trouvé sa place à Atlanta et brille enfin en Playoffs. Il finit avec 21 points à 9/14 au tir en sortie de banc. Jalen Johnson sort lui aussi une grosse ligne de stats (24 points, 10 rebonds, 8 passes)… bref, c’est finalement toute cette équipe des Hawks qui a step-up encore plus et qui a livré un très gros match.

Côté Knicks, le trio Jalen Brunson – Karl-Anthony Twons – OG Anunoby a répondu présent : Anunoby finit meilleur marqueur de son équipe avec 29 points auxquels il a ajouté 9 rebonds, Brunson lui plante 26 points, tandis que KAT sort un gros double double avec 21 points et 17 rebonds… mais cette équipe des Knicks n’a joué sans aucun lien. Des exploits individuels par ci par là, rien de quoi être plus inquiétants que ça en Playoffs !

Le highlight du match

La séquence folle de Onyeka Okongwu…

LA VIOLENCE 🤯pic.twitter.com/rsr4DK1V1o

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Les Hawks reprennent l’avantage et la suite promet d’être explosive… est-ce que ça ne sentirait pas une série en 7, tout ça !?

Source texte : ESPN