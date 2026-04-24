Rudy Gobert, l’arme anti-Jokic : les chiffres derrière la défense sensationnelle du Français

Les Wolves ont pris l’avantage dans leur série face aux Nuggets cette nuit en remportant le Game 3 (113-96), chose qui n’aurait certainement pas été possible sans l’immense performance défensive de Rudy Gobert sur Nikola Jokic. Le quadruple DPOY est en train de faire un énorme chantier sur le triple MVP, voilà qui suffit à situer le niveau de ce duel.

15 sur 46 au tir, 3 sur 17 à 3-points, seulement la deuxième fois de la saison qu’il est à moins de 40% sur deux matchs consécutifs, voici l’enfer dans lequel se trouve Nikola Jokic depuis le match 2 face aux Wolves, et il y a un petit pivot français qui n’y est pas pour rien ! Rudy Gobert est en train de poser un immeuble dans la tête du Nugget serbe.

La mixtape défensive de Rudy Gobert et des Wolves sur Nikola Jokic :pic.twitter.com/vs78etZ4Bs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2026

Alors oui, Jokic est particulièrement maladroit sur ces deux matchs, même sur des tirs ouverts, mais la Gob est toujours dans les bons coups. Toujours présent pour mettre de l’impact physique au bon moment et déranger les habitudes du numéro 15. Chose que même l’intéressé avoue lui-même, sans directement citer son vis-à-vis :

« Clairement, comme je l’ai dit, ils sont grands, longs, ils vous obligent à réfléchir à travers leur capacité à contester. Il faut leur donner du mérite, ils sont vraiment bons. »

Et pour ceux qui préfèreraient mettre en avant la défense collective des Loups, évidemment qu’elle mérite ses fleurs, mais Gobert en est définitivement le leader. Lorsqu’il est en bugne à bugne avec le Français, Niko est à 8 sur 29 au tir. Au cas où les images ne suffisaient pas à vous convaincre.

Gobert de son côté profite pleinement de ce qu’il annonce comme le plus grand défi de sa carrière :

« C’est le meilleur attaquant que j’ai eu à défendre de toute ma carrière. J’essaie simplement de profiter de ce défi et de lui donner du fil à retordre autant que possible… Je continue à faire en sorte qu’il doive mériter chaque point qu’il marque. »

Rudy Gobert sur Nikola Jokic :

« C’est le meilleur attaquant que j’ai eu à défendre de toute ma carrière. J’essaie simplement de profiter de ce défi et de lui donner du fil à retordre autant que possible… Je continue à faire en sorte qu’il doive mériter chaque point qu’il… https://t.co/kNjh4zlHlV pic.twitter.com/VykC1oezCQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2026



Pure masterclass défensive offerte par Rudy qui n’avait déjà plus rien à prouver de ce côté du terrain. Hâte de voir si cette performance peut se prolonger sur toute la série, car avec des Nuggets désormais menés 2-1 dans la série, le Joker va chercher à abattre toutes ses cartes !