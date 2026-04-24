Mikal Bridges, le zéro pointé

Les Knicks ont encore perdu dans les dernières secondes face aux Hawks cette nuit, une fin de match à laquelle Mikal Bridges n’a pas participé. Celui qui a été récupéré pour cinq picks de premier tour de draft a été benché par Mike Brown, et a fini la rencontre avec… 0 point.

0. Zéro. Null.

Dans un match qui pourrait bien faire office de tournant dans la série Hawks – Knicks, Mikal Bridges a lâché la pire ligne de stats de toute sa carrière :

Le Game 3 de Mikal Bridges face aux Hawks :

0 POINT

0/3 AU TIR

0/2 A 3-PTS

0 LF TENTÉ

0 CONTRE

0 INTERCEPTION

1 REBOND

2 PASSE

5 PICK DE DRAFT LACHÉS pic.twitter.com/XP9KDxDplC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2026

Porté disparu en attaque (0/3 au tir), Bridges a réussi l’exploit de totaliser plus de ballons perdus (4) que de points et de passes en combiné. La sanction ? Seulement 21 minutes de jeu au total pour Mikal, et un money-time passé sur le banc de touche.

Pour un joueur qui a été récupéré contre cinq choix de premier tour de draft (!!!) à l’été 2024, évidemment ça pique fort. Non pas que Mikal soit responsable des choix du management new-yorkais, mais il est responsable de ce qu’il apporte sur le terrain. Et là, en l’occurrence, il n’a rien apporté en dehors de sa défense sur Nickeil Alexander-Walker.

Alors bien sûr, Bridges n’est pas le seul à être passé au travers offensivement (coucou Josh Hart). Et on peut s’interroger sur son utilisation par Mike Brown : aucune responsabilité offensive, aucun play pour lui même sur des match-ups favorables (genre C.J. McCollum), et donc aucune confiance. À son arrivée, Coach Brown était censé apporter plus de variété à l’attaque pour qu’elle soit moins dépendante de Jalen Brunson (et de son duo avec Karl-Anthony Towns, qui reste l’axe principal de l’équipe), et cela devait être bénéfique à un mec comme Bridges. On voit où ça en est…

Il fut un temps où Mikal scorait 25 points par match en NBA (chez les Nets), et tourne à 15 points de moyenne en carrière. Aujourd’hui il est complètement à la ramasse en attaque, symbolisant ainsi les galères new-yorkaises.

Mikal Bridges is the first player with 0 points, at least 4 turnovers and -26 +/- or worse in a playoff game since the 1996-97 season when plus/minus tracking began

— Knicks Stats (@NY_Knicks_Stats) April 24, 2026

Mikal Bridges remplaçant au Game 4 ?

Un game-winner manqué au Game 2 après une performance décevante en attaque. Un match catastrophique au Game 3 avec un money-time passé sur le banc. Une sortie du cinq majeur pour le Game 4 ?

Au vu de l’urgence de la situation, on peut légitimement se poser la question. Surtout que Bridges a terminé avec un +/- de… -26 durant ses 21 minutes passées sur le terrain cette nuit. Et que dans le même temps Miles McBride – 15 points en 31 minutes – a apporté un vrai coup de boost en sortie de banc.

Sur le plan purement basket, mettre McBride titulaire a peut-être plus de sens au vu du déroulé des événements. Mais mettre Bridges remplaçant pourrait briser le peu de confiance qui lui reste. Pour un joueur toujours titulaire, qui possède un contrat de 150 millions de dollars et qui a – on le répète – cinq choix de premier tour qui planent au-dessus de sa tête, ce serait forcément vu comme une grosse sanction.

Bref, Mike Brown aura un vrai choix à faire pour trouver la bonne formule. La saison des Knicks en dépend.