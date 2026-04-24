Le duo Scottie Barnes/RJ Barrett a brisé la malédiction LeBronto

Les Raptors sont revenus à 2-1 cette nuit dans leur série face aux Cavs après un dernier quart complètement fou (126-104). Victoire qui vient briser une très longue série de 12 défaites consécutives contre Cleveland en Playoffs pour les Dinos. Scottie Barnes et RJ Barrett ont définitivement enterré LeBronto !

Ça va faire 10 ans qu’à chaque fois que les villes de Cleveland et Toronto sont évoquées dans la même phrase, un fantôme apparaît dans l’esprit du monde entier. L’ombre d’un homme devenu presque figure mystique sur les terres d’Ontario. Mais cette ombre peut enfin commencer à se dissiper, puisque Scottie Barnes et RJ Barrett viennent de briser le mythe de LeBronto !

Le duo de Raptor a combiné 66 points, 10 rebonds et 16 passes pour venir à bout des Cavaliers, perf monumentale qui permet aux Dinos de remporter leur première victoire sur Cleveland en Playoffs depuis… le 23 mai 2016.

Les Raptors restaient sur… 12 défaites consécutives en Playoffs face aux Cavaliers depuis 2016.

Cette maudite série a pris fin cette nuit.

Ils peuvent ENFIN tourner la page LeBronto. 😭😭 pic.twitter.com/ibNOKRsxeI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2026

Depuis cette date, Toronto restait sur une série de 12 défaites consécutives face aux Cavs en post-season, dont deux sweeps en 2017 et 2018. Évidemment cette série de déconvenues était le fait d’un petit joueur nommé LeBron James, au point où la ville a été surnommée après lui tant ses performances étaient stratosphériques.

Mais voilà, le Roi a quitté ses terres de l’Ohio en faveur du soleil californien. Et même si Donovan Mitchell est un grand joueur, son aura ne traumatise pas autant la Raptors Nation. Occasion parfaite donc de mettre dans le rétroviseur ce démon de LeBronto… occasion saisie.

Scottie Barnes et RJ Barrett ont été les têtes de proue de cet exorcisme mais n’oublions pas non plus les contributions de Collin Murray-Boyles et Jamison Battle. 22 points, 8 rebonds pour le premier, et un dernier quart de folie à 14 pions et 100% de réussite au tir pour le deuxième.

C’est collectivement que Toronto a vaincu son plus grand démon, et ça ne pouvait s’écrire qu’ainsi !