C.J. McCollum sur Jonathan Kuminga : « Il a l’ADN d’un champion »

Abonné au banc de touche chez les Warriors, Jonathan Kuminga a été transféré aux Hawks à la trade deadline. Moins de trois mois plus tard, il est l’une des raisons qui expliquent pourquoi Atlanta mène 2-1 dans sa série du premier tour des Playoffs face aux Knicks.

Après la victoire des Hawks au Game 3, dans laquelle Kuminga a planté 21 points en sortie de banc, on a eu droit à un concert de louanges pour l’ancien joueur des Warriors. De Quin Snyder à C.J. McCollum, ils ont été nombreux à souligner l’impact de JoKu dans le vestiaire d’Atlanta.

C.J. McCollum :

« Il a été génial. C’est un pro, il a l’ADN d’un champion en venant des Warriors (titrés en 2022, ndlr.). Il sait jouer de la bonne manière. Ses qualités athlétiques sont exceptionnelles, il est explosif, il a un shoot à mi-distance, il peut jouer dos au panier, il sait poser des écrans, trouver les bons angles. Et défensivement, il peut défendre du poste 1 au poste 5 (ndlr. : il a défendu sur Karl-Anthony Towns dans le money-time). […] Il n’était pas vraiment dans une bonne situation (aux Warriors, ndlr.), mais il a désormais trouvé un endroit où il peut être épanoui. »

Quin Snyder (coach) :

« Jonathan s’est vraiment donné à fond… Ce soir, il a fait des choses qui ont vraiment redonné de l’élan à notre équipe. Je pense que ce qu’il a surtout fait, c’est défendre. C’est un joueur de plus qui se bat et qui défend. »

Il y a quelques semaines, Jonathan Kuminga était abonné au banc de touche chez les Warriors.

Jonathan Kuminga cette nuit dans un match de Playoffs : 21 points en 28 minutes.

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2026

Difficile de ne pas parler de revanche quand on sait d’où vient Jonathan Kuminga.

L’histoire s’est mal terminée avec les Warriors mais aujourd’hui il prouve à tout le monde – et notamment à Steve Kerr – qu’il est capable de faire des différences sur la grande scène des Playoffs. Des différences à travers ses capacité athlétiques ++, son scoring, mais aussi à travers son implication dans le collectif et tout particulièrement sur le plan défensif (voir la dernière possession du match).

Lors des deux victoires d’Atlanta face à New York dans cette série, les Hawks ont scoré 13 points de plus que leur adversaire quand Kuminga était sur le terrain. Et les trois meilleurs lineups défensifs d’Atlanta (sur un nombre minimum de minutes) incluent tous Kuminga :

Kuminga – Johnson – Okongwu – Daniels – McCollum (8 mns) : 81,3 points encaissés sur 100 possessions

Kuminga – Johnson – Okongwu – Daniels – Vincent (10 mns) : 100 points encaissés sur 100 possessions

Kuminga – Johnson – Okongwu – Alexander-Walker – McCollum (16 mns) : 106,7 points encaissés sur 100 possessions

Meilleur 3-men lineups en défense (min. 30 mns ensemble) :

Kuminga – Johnson – McCollum (33 mns) : 98,5 points encaissés sur 100 possessions

Kuminga – Okongwu – McCollum (33 mns) : 100 points encaissés sur 100 possessions

Kuminga – Johnson – Daniels (30 mns) : 100 points encaissés sur 100 possessions

The defense with and without Jonathan Kuminga on the floor through 3 games. pic.twitter.com/yRhBsVmy9U

— Kevin Chouinard (@KLChouinard) April 24, 2026

Jonathan Kuminga a gagné la confiance de Quin Snyder et se sert de tout ce qu’il a appris à Golden State, dans les bons et mauvais moments, pour contribuer au succès d’Atlanta. La confiance est là, le bon environnement aussi, et ça donne un joueur qui a (enfin) trouvé l’endroit idéal pour montrer tout son talent.

Vivement la suite !