La saison régulière NBA n’est même pas terminée, la March Madness à peine lancée, et les gros débats sur la prochaine Draft sont déjà là. Aujourd’hui, c’est le statut de Darryn Peterson, annoncé très haut dans les mock drafts, qui continue de diviser après l’élimination de Kansas au 2e tour de la March Madness.

Dans l’émission « GetUp ESPN » ce matin, l’analyste spécialiste du basket universitaire Seth Greenberg a émis des réserves sur Darryn Peterson, fraîchement sorti de la March Madness par St John’s :

« The guy is a ridiculous shot-maker… but he doesn’t work as hard as he needs to. … That is my concern for Peterson, and that’s why I would not take him No. 1. »

—@SethOnHoops on Darryn Peterson after Kansas’ season-ending loss to St. John’s 👀 pic.twitter.com/RowA3LPP83

— Get Up (@GetUpESPN) March 23, 2026

« Le mec est hyper talentueux, c’est un scoreur complètement fou… mais il ne travaille pas autant qu’il le devrait pour se démarquer. Parfois, il disparaît des matchs. […] Dans un match comme celui d’hier, il fallait qu’il prenne les choses en main. Et il ne l’a pas fait. C’est ça mon inquiétude avec Peterson, et c’est pour ça que je ne le prendrais pas en numéro 1. »

Clairement, lors de la défaite de Kansas hier, le jeune guard de 19 ans n’a pas pris le match à son compte comme attendu (5/15 au shoot, 3 ballons perdus pour 0 passe décisive). Et derrière, Greenberg, comme d’autres, enfonce le clou malgré ses qualités de scoreur (21 points hier) et sa contribution défensive (4 contres dans ce même match). Le consultant pointe notamment des doutes sur sa capacité à se créer de l’espace et son mental, en particulier dans des rencontres à fort enjeu comme hier. Tout ça, en plus des inquiétudes sur sa durabilité suite à ses pépins physiques cette saison.

Résultat, même considéré par l’analyste comme un « talent spécial », Peterson continue de voir sa place de potentiel #1 à la prochaine Draft fragilisée, dans une cuvée complètement folle où la course reste totalement ouverte, notamment avec AJ Dybantsa (lui aussi éliminé).

Il reste donc de la place, et potentiellement quelques matchs, pour que des profils comme Darius Acuff Jr. (Arkansas) ou Cam Boozer (Duke) se montrent et fassent grimper leur cote, maintenant que les deux favoris au first pick sont sortis.

Stephen A. Smith on Darryn Peterson after losing to St. John’s:

“Every single game we find ourselves asking, ‘What is he doing?’ That is not an investment that you can trust with the number one overall pick in the NBA Draft.”

(via @FirstTake)pic.twitter.com/sOLWdvN1Jo

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 23, 2026