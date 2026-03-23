Grosse soirée NBA avec dix matchs à suivre, quatre dès minuit dont un Pistons – Lakers. Les Angelinos continuent leur road trip et s’envolent pour Detroit où les Pistons, toujours sans Cade Cunningham, tenteront de résister à la folie californienne grâce notamment à sa raquette emmenée par Jalen Duren. Alors, dixième victoire de suite pour L.A. ?

Le programme NBA du soir

0h00 : Pistons – Lakers

0h00 : Magic – Pacers

0h00 : Sixers – Thunder

0h00 : Heat – Spurs

0h30 : Hawks – Grizzlies

1h00 : Bulls – Rockets

2h00 : Jazz – Raptors

2h30 : Mavericks – Warriors

3h00 : Blazers – Nets

3h30 : Clippers – Bucks

L’affiche à ne pas rater : Pistons – Lakers

Les Lakers surfent sur une série de neuf victoires impressionnante, avec un Luka Doncic en mode MVP (40 points de moyenne sur la série sans un seul match sous la barre des 30 points). Durant leur road trip parfait, les Lakers sont allés s’imposer deux fois à Houston, une fois à Miami et une fois à Orlando. De manière plus globale, les hommes de JJ Reddick arrivent à Motor City sur une série de 12 victoires en 13 matchs. Et c’est donc Detroit qui aura la lourde tâche de devoir faire tomber ces Lakers.

Detroit, toujours confortablement installé en tête de la conférence Est, va avoir à cœur de tenir son rang et de valider cette première place le plus vite possible. De plus, toutes les stars seront sur le parquet, aucun absent majeur n’est à signaler (autre que Cade Cunningham), ce qui veut dire que cette affiche a de quoi tenir ses promesses.

MONDAY’S 10-GAME SLATE ‼️

🔥 LAL (9 straight wins) vs. DET (#1 in East)

🔥 OKC seeks 12th straight win, faces PHI

🔥 SAS seeks 6th straight win, faces MIA

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— NBA (@NBA) March 23, 2026

On surveillera tout de même le match du Thunder (contre les Sixers) et des Spurs (à Miami), car une nuit où Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama jouent peut vite se transformer en une nuit d’anthologie.

Les Français en lice

Victor Wembanyama face au Heat de Bam Adebayo

face au Heat de Bam Adebayo Noah Penda avec le Magic

avec le Magic Zaccharie Risacher (Hawks) face aux Grizzlies de Rayan Rupert

(Hawks) face aux Grizzlies de Sidy Cissoko (Blazers) contre les Nets de Nolan Traoré

(Blazers) contre les Nets de Nicolas Batum face aux Bucks

face aux Bucks Guerschon Yabusele est « doubtful » face aux Rockets à cause d’une potentielle entorse de la cheville gauche

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici