Cam Thomas (déjà) coupé par les Milwaukee Bucks !

L’aventure de Cam Thomas à Milwaukee n’aura duré que 18 matchs. L’arrière scoreur n’a pas convaincu et a été coupé par les Bucks après avoir subi le même sort avec les Nets plus tôt dans la saison. Est-ce déjà la fin de sa carrière en NBA ?

Cam Thomas a connu un passage à Milwaukee à son image. Des débuts très convaincants avec 34 points lors de son deuxième match puis 27 lors de son quatrième et une suite plus décevante. Ses défauts ont commencé à plus peser que ses qualités et son temps de jeu a progressivement baissé.

Après 18 matchs, les Bucks ont déjà abandonné. Shams Charania a annoncé qu’ils coupaient l’arrière scoreur avant même la fin de la saison.

🚨 Cam Thomas (déjà) coupé par les Bucks ! https://t.co/yNerOuXHHq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2026

L’été dernier, Cam Thomas avait accepté de ne signer un contrat que d’un an pour pouvoir prouver sa valeur aux dirigeants de NBA. Malheureusement, Brooklyn puis Milwaukee ont fait le choix de s’en débarrasser. C’est un formidable scoreur, sans aucun doute, mais ses manques en défenses et à l’organisation semblent trop important.

Cam Thomas à Milwaukee :

🔸18 matchs (16 mins de moyenne)

🔸10,7 points

🔸1.9 passe

🔸43,1% au shoot

🔸27,5% à 3-points

Son aventure en NBA est-elle déjà terminée ? 🤔 pic.twitter.com/Jyf2ljDeIC

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Difficile de savoir si une autre franchise lui donnera une opportunité en NBA que ce soir cette saison ou la prochaine. Mais une chose est certaine, avec ce talent dans les mains, il pourrait devenir un joueur majeur de n’importe quelle autre ligue dans laquelle il déciderait de poser sa valise.

Source texte : Shams Charnaia